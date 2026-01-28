Palermo, Giornale Di Sicilia: “Da titolare alla doppia panchina, Vasic ora aspetta un’altra chance”

Il momento d'oro di Vasic sembra aver subito una brusca frenata, almeno nelle gerarchie dell'ultima settimana. Come raccontato dal Giornale di Sicilia , le due esclusioni consecutive contro Spezia e Modena hanno sorpreso l'ambiente, proprio quando il classe 2002 sembrava aver raggiunto la maturità necessaria per recitare un ruolo da protagonista. Tuttavia, dietro lo zero alla voce "minuti giocati" nelle ultime due sfide non ci sono infortuni, ma precise valutazioni tecnico-tattiche di Inzaghi .

Contro lo Spezia, il tecnico ha preferito l'equilibrio di Gyasi e, nel finale, ha blindato il risultato con muscoli e centimetri per evitare beffe. Al Braglia, invece, la scelta di un centrocampo più fisico sin dall'inizio (con Segre avanzato) ha sacrificato la qualità del serbo, portando però a una fase offensiva meno brillante rispetto al solito. Nonostante il recente digiuno di campo, resta negli occhi l'impatto avuto dal numero 14 nelle gare precedenti: l'assist al bacio per Ceccaroni a Mantova e la gestione intelligente del possesso contro il Padova restano prove concrete del suo valore.