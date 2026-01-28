Mediagol
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Tramoni si complica, a Bari senza rinforzi”

Il Pisa si mette ancora di traverso, l’affare per il francese in salita. Johnsen l’alternativa, ma la Cremonese ora nicchia
Il Palermo si prepara alla trasferta di Bari con una certezza: non ci saranno volti nuovi a disposizione di Inzaghi per la sfida del San Nicola. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i tempi tecnici tra firme e visite mediche rendono impossibile l'impiego di nuovi innesti, spostando definitivamente il focus della dirigenza sugli ultimi, frenetici giorni della sessione invernale.

La priorità assoluta resta l'attacco, dove il nome di Tramoni rimane il preferito dell'area tecnica. Tuttavia, la trattativa con il Pisa vive una fase di stallo a causa delle elevate richieste economiche e della centralità del giocatore nel progetto nerazzurro. Questa situazione di incertezza sta facendo guadagnare posizioni a Johnsen: il dialogo con la Cremonese è costante e il norvegese viene considerato l'alternativa più percorribile e rapida da concretizzare, nonostante l'emergenza infortuni che sta colpendo il club grigiorosso.

Più complessa la pista che porta a Dany Mota. Sebbene il calciatore gradisca la destinazione siciliana, il Monza non sembra intenzionato a rinforzare una diretta concorrente per la promozione, e un recente lieve stop fisico del portoghese ha ulteriormente rallentato i contatti. Resta monitorato anche Pierini del Sassuolo, mentre per la difesa si attende a ore il ritorno in città di Magnani per l'inizio ufficiale della sua seconda avventura in rosanero.

Sul fronte delle uscite, il nome caldo è quello di Diakité, sul quale si è acceso l'interesse del Modena. I contatti sono ancora preliminari e, sebbene il Palermo vorrebbe chiudere entro il 2 febbraio, la trattativa non sembra ancora vicina al traguardo. La sfida di Bari sarà dunque l'ultima chiamata per l'attuale gruppo, prima che il gong del mercato ridisegni definitivamente i contorni della rosa per lo sprint finale verso la Serie A.

