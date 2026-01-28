Il Palermo si prepara alla trasferta di Bari con una certezza: non ci saranno volti nuovi a disposizione di Inzaghi per la sfida del San Nicola. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i tempi tecnici tra firme e visite mediche rendono impossibile l'impiego di nuovi innesti, spostando definitivamente il focus della dirigenza sugli ultimi, frenetici giorni della sessione invernale.
Rassegna Stampa
Palermo, Giornale Di Sicilia: “Tramoni si complica, a Bari senza rinforzi”
La priorità assoluta resta l'attacco, dove il nome di Tramoni rimane il preferito dell'area tecnica. Tuttavia, la trattativa con il Pisa vive una fase di stallo a causa delle elevate richieste economiche e della centralità del giocatore nel progetto nerazzurro. Questa situazione di incertezza sta facendo guadagnare posizioni a Johnsen: il dialogo con la Cremonese è costante e il norvegese viene considerato l'alternativa più percorribile e rapida da concretizzare, nonostante l'emergenza infortuni che sta colpendo il club grigiorosso.
Più complessa la pista che porta a Dany Mota. Sebbene il calciatore gradisca la destinazione siciliana, il Monza non sembra intenzionato a rinforzare una diretta concorrente per la promozione, e un recente lieve stop fisico del portoghese ha ulteriormente rallentato i contatti. Resta monitorato anche Pierini del Sassuolo, mentre per la difesa si attende a ore il ritorno in città di Magnani per l'inizio ufficiale della sua seconda avventura in rosanero.
Sul fronte delle uscite, il nome caldo è quello di Diakité, sul quale si è acceso l'interesse del Modena. I contatti sono ancora preliminari e, sebbene il Palermo vorrebbe chiudere entro il 2 febbraio, la trattativa non sembra ancora vicina al traguardo. La sfida di Bari sarà dunque l'ultima chiamata per l'attuale gruppo, prima che il gong del mercato ridisegni definitivamente i contorni della rosa per lo sprint finale verso la Serie A.
