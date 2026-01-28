Palermo, Giornale Di Sicilia: “Tramoni si complica, a Bari senza rinforzi”

La priorità assoluta resta l'attacco, dove il nome di Tramoni rimane il preferito dell'area tecnica. Tuttavia, la trattativa con il Pisa vive una fase di stallo a causa delle elevate richieste economiche e della centralità del giocatore nel progetto nerazzurro. Questa situazione di incertezza sta facendo guadagnare posizioni a Johnsen: il dialogo con la Cremonese è costante e il norvegese viene considerato l'alternativa più percorribile e rapida da concretizzare, nonostante l'emergenza infortuni che sta colpendo il club grigiorosso.