La Repubblica: “Gomis scaccia gli incubi, rieccolo in campo”

Il portiere senegalese si avvicina al ritorno in campo dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il City l'agosto scorso

⚽️ 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 08:54)

Il motto è chiaro: non mollare mai. E chi meglio di Alfred Gomis può rappresentarlo? Come racconta La Repubblica, il portiere del Palermo è finalmente tornato ad allenarsi a pieno regime a Torretta dopo l’ennesimo stop fisico, pronto a giocarsi le sue carte in vista del prosieguo della stagione.

Il portiere senegalese ha vissuto un percorso travagliato da infortuni e sfortuna sin dal suo arrivo in Sicilia, il 6 luglio 2024, quando era stato acquistato con l’obiettivo di essere il titolare e di far crescere il giovane Desplanches. Ma un grave infortunio al tendine rotuleo nel match d’esordio contro il Brescia lo costrinse a chiudere la stagione dopo appena mezz’ora di gioco.

Dopo 351 giorni di riabilitazione e sacrifici, Gomis era tornato in campo nell’estate 2025, questa volta agli ordini di Pippo Inzaghi, che aveva deciso di dargli una nuova chance, affidandogli la porta con Bardi come vice. Tuttavia, la sfortuna si è accanita ancora: durante l’amichevole di lusso contro il Manchester City, un tiro ravvicinato di Reijnders gli ha causato la frattura del radio del braccio. Un colpo durissimo, ma anche il simbolo della sua determinazione: Gomis, nonostante il dolore, aveva deciso di restare in campo.

Oggi, però, il sorriso è tornato. «Ho affrontato la riabilitazione con volontà e dedizione», aveva dichiarato durante il recupero. E adesso, a 32 anni, è pronto a scrivere un nuovo capitolo, puntando a concludere la carriera «nel miglior modo possibile», magari proprio in Serie A con il Palermo del City Group.

Con il rientro imminente e un calendario fitto dopo la sosta, Gomis si prepara a offrire un’alternativa concreta a Joronen, in un dualismo che sarà prezioso per Inzaghi nel cammino verso la promozione. Un ritorno che profuma di rinascita, determinazione e fede nel proprio sogno.