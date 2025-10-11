Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Qui sono felice, ora voglio sognare con il Palermo»”

«Non mi manca niente, in queste condizioni riesco a dare il meglio. So cosa vogliamo, è inutile nascondersi»

⚽️ 11 ottobre - 08:46

Quattro mesi dopo il suo arrivo, Pippo Inzaghi traccia il primo bilancio della sua esperienza in rosanero. Lasciata la Serie A e il Pisa, il tecnico ha trovato nel Palermo «un ambiente ideale per lavorare e sognare». La squadra è imbattuta, seconda in classifica a due punti dal Modena, e vanta la miglior difesa del campionato.

«La gente mi ha dato fiducia a scatola chiusa – racconta Inzaghi – e noi stiamo cercando di ricambiarla sul campo». Il tecnico sottolinea come il gruppo abbia costruito le proprie basi fin dal ritiro estivo, ponendo attenzione su mentalità e solidità. «Siamo sulla strada giusta, ma il percorso resta lungo e tortuoso», ammette, ricordando che il vero obiettivo è mantenere costanza e mentalità vincente.

Il mister elogia il legame con la città: «Palermo è bellissima, ho scelto di vivere in centro per stare in mezzo alla gente. Mi nutro del loro affetto». Racconta anche con ironia di come nessuno voglia fargli pagare quando va a cena: «Insisto, ma è impossibile», scherza.

Sui risultati sportivi, Inzaghi invita alla calma: «Non si può vincere sempre. Il pareggio con il Venezia è stato importante, mentre la vittoria con lo Spezia è stata da grande squadra». Anche senza due leader come Ceccaroni e Bani, i rosanero hanno mostrato compattezza e carattere.

Nessuna preoccupazione per la fase offensiva: il Palermo è la squadra che tira di più in Serie B, anche se non ha ancora raggiunto la doppia cifra nei gol. Fiducia piena in Brunori, «un capitano esemplare, il primo ad esultare anche quando non gioca», e in giocatori come Palumbo e Ranocchia, che «possono coesistere e dare equilibrio e qualità».

Infine, uno sguardo al prossimo big match: «Il Modena è un avversario tosto, ma tutto dipende da noi». L’allenatore non fa promesse, se non quella di «continuare a dare tutto in campo» per una squadra che definisce «straordinaria, con grande cultura del lavoro e rispetto reciproco».

In poche parole, Inzaghi ha già conquistato Palermo — e, come sottolinea il Giornale di Sicilia, la città sogna con il suo nuovo condottiero.