Giornale di Sicilia: “Spinta, cross e assist: Augello fa volare i rosanero”

Nel ruolo storicamente complesso di esterno sinistro, Augello ha riportato il Palermo ai tempi d’oro di Grosso e Balzaretti. In poche settimane, l’ex Cagliari si è imposto come titolare inamovibile per Inzaghi, che lo ha sempre schierato dall’inizio anche nelle giornate meno brillanti, come nella sfida contro il Venezia.

I numeri raccontano l’impatto dell’esterno rosanero: ha partecipato a quattro gol tra Coppa Italia e campionato, servendo assist vincenti a Peda e Bani, oltre a essere protagonista nelle azioni decisive contro Bari e Cesena. La sua precisione nei cross e la capacità di creare pericoli costanti lo collocano ai vertici della Serie B: è primo per palloni giocati nell’area avversaria e tra i migliori per traversoni e passaggi chiave.

Contro lo Spezia si è distinto ancora, risultando il migliore del Palermo per numero di cross riusciti e dribbling completati.

Momento di festa anche fuori dal campo: Augello e Le Douaron hanno incontrato i tifosi allo store del Barbera, tra selfie e autografi, davanti a circa 400 sostenitori accorsi fin dal mattino.

Intanto cresce l’attesa per la prossima sfida contro il Modena: la prevendita vola e al Renzo Barbera si va verso il sold out, con oltre 21 mila biglietti già venduti.