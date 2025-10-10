Corriere dello Sport: “Più Palermo? La soluzione è Le Douaron”

Generoso, intelligente, sempre al servizio della squadra. Ecco come Jeremy ha già conquistato il tecnico e i tifosi

⚽️ 10 ottobre - 07:42

Arrivato tra qualche perplessità per il costo del suo cartellino – circa 4 milioni di euro versati al Brest, club con cui aveva raggiunto la qualificazione in Champions League – Jérémy Le Douaron sta conquistando il Palermo, il tecnico Filippo Inzaghi e i tifosi. Come scrive Il Corriere dello Sport, il valore di un calciatore non si misura solo dal prezzo, ma dall’utilità che riesce a dare alla squadra, e in questo il francese si sta rivelando preziosissimo.

Le Douaron è descritto come un giocatore generoso, intelligente tatticamente e sempre al servizio del gruppo, capace di duettare con Joel Pohjanpalo e di farsi trovare pronto in ogni fase della manovra offensiva. Pur non essendo un bomber da doppia cifra – nei quattro anni di Ligue 1 ha segnato 20 reti – ha già inciso: un gol decisivo contro il Bari e due assist di testa, entrambi per il compagno finlandese.

Inzaghi ne ha intuito subito l’importanza, tanto da definirlo “uno di quei giocatori che porterei sempre con me”. Il suo stile di gioco, basato su corsa e fisicità, si sposa perfettamente con le richieste del tecnico. Il quotidiano lo paragona a Stefano Moreo, per caratteristiche e spirito di sacrificio: non un finalizzatore puro, ma un attaccante che lavora per la squadra e contribuisce in maniera determinante alla fase offensiva.

Interessante anche un dato tattico: Le Douaron è stato titolare in tutte le partite in trasferta del Palermo tra campionato e Coppa, dimostrando affidabilità e resistenza. A La Spezia, Inzaghi lo ha tenuto in campo per tutti i 90 minuti, un segnale chiaro di fiducia.

Oggi, scrive il Corriere dello Sport, il francese ha anche conquistato il cuore dei tifosi, che inizialmente lo avevano accolto con qualche dubbio. Ne sarà prova l’incontro con il pubblico allo store del Renzo Barbera, dove Le Douaron e Tommaso Augello parteciperanno al “meet & greet” organizzato per il pomeriggio.