Giornale di Sicilia: “Bani, lo stop può diventare lungo Gomis torna in campo”

Bani tornerà con ogni probabilità dopo la sosta di novembre. Gomis torna ad allenarsi dopo l'infortunio rimediato durante l'amichevole contro il City
Brutta notizia in casa Palermo: il difensore Mattia Bani dovrà fermarsi dopo l’infortunio riportato nella gara con lo Spezia. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al flessore della gamba sinistra, costringendo il giocatore a uno stop di durata ancora incerta. Come comunicato dal club di viale del Fante, Bani ha già iniziato il percorso riabilitativo, e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.

L’obiettivo dello staff medico è quello di riaverlo a disposizione di Filippo Inzaghi il prima possibile, ma senza forzare i tempi, anche in vista della sosta di novembre. Il rischio, tuttavia, è di rivederlo soltanto dopo la pausa, trattandosi già del terzo stop stagionale per il difensore.

La sua assenza rappresenta una perdita importante per la retroguardia rosanero: Bani era stato finora un pilastro della difesa, sempre presente e punto di riferimento per i compagni. Inzaghi sembra orientato a dare fiducia a Patryk Peda, che a La Spezia ha sostituito il compagno con sicurezza, adattandosi bene al ruolo di centrale nella difesa a tre.

Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti a Torretta. Buone notizie arrivano da Ranocchia, ormai vicino al rientro, mentre Gomis è tornato a lavorare sul campo dopo l’infortunio estivo rimediato nell’amichevole con il Manchester City

