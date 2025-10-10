Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Bani, lo stop può diventare lungo Gomis torna in campo”
Brutta notizia in casa Palermo: il difensore Mattia Bani dovrà fermarsi dopo l’infortunio riportato nella gara con lo Spezia. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al flessore della gamba sinistra, costringendo il giocatore a uno stop di durata ancora incerta. Come comunicato dal club di viale del Fante, Bani ha già iniziato il percorso riabilitativo, e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.
L’obiettivo dello staff medico è quello di riaverlo a disposizione di Filippo Inzaghi il prima possibile, ma senza forzare i tempi, anche in vista della sosta di novembre. Il rischio, tuttavia, è di rivederlo soltanto dopo la pausa, trattandosi già del terzo stop stagionale per il difensore.
La sua assenza rappresenta una perdita importante per la retroguardia rosanero: Bani era stato finora un pilastro della difesa, sempre presente e punto di riferimento per i compagni. Inzaghi sembra orientato a dare fiducia a Patryk Peda, che a La Spezia ha sostituito il compagno con sicurezza, adattandosi bene al ruolo di centrale nella difesa a tre.
Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti a Torretta. Buone notizie arrivano da Ranocchia, ormai vicino al rientro, mentre Gomis è tornato a lavorare sul campo dopo l’infortunio estivo rimediato nell’amichevole con il Manchester City
