Giornale di Sicilia: “Bani, lo stop può diventare lungo Gomis torna in campo”

Brutta notizia in casa Palermo: il difensore Mattia Bani dovrà fermarsi dopo l’infortunio riportato nella gara con lo Spezia. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al flessore della gamba sinistra, costringendo il giocatore a uno stop di durata ancora incerta. Come comunicato dal club di viale del Fante, Bani ha già iniziato il percorso riabilitativo, e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.