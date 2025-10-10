Giornale di Sicilia: “Mutarelli: «I tifosi possono portare anche punti»”

L’ex rosanero: «Quando c’ero io giocare in casa era un grande vantaggio»

⚽️ 10 ottobre - 07:31

In vista del big match di domenica 19 ottobre tra Palermo e Modena, il Giornale di Sicilia ha raccolto le parole di Massimo Mutarelli, ex centrocampista rosanero e oggi attento osservatore della sfida tra due suoi ex compagni ai tempi dell’Atalanta: Filippo Inzaghi e Andrea Sottil.

Mutarelli ha ricordato con affetto quella stagione 1996-97, quando i tre condividevano lo spogliatoio nerazzurro. Oggi li ritrova avversari in panchina, e non nasconde la sua stima per entrambi: secondo lui, Inzaghi “si è già confermato” in Serie B con diverse promozioni, mentre Sottil sta sorprendendo tutti con un Modena capolista e un gioco convincente.

Parlando dell’atmosfera che si respira in città, l’ex rosanero ha sottolineato come a Palermo sia tornato “il profumo del calcio vero”, con uno stadio pieno e un entusiasmo contagioso. A suo parere, la combinazione tra un progetto solido e un tecnico capace di trasmettere energia ha risvegliato una passione che ricorda i suoi anni in maglia rosanero.

Sulla sfida tra Palermo e Modena, Mutarelli si aspetta una partita equilibrata: “Due squadre importanti per la categoria”, spiega, in cui un singolo episodio potrebbe fare la differenza. Nessun pronostico, ma la consapevolezza che la gara sarà “fondamentale per la fiducia”.

Infine, un passaggio dedicato al fattore campo: per Mutarelli, il Renzo Barbera deve tornare a essere “un vero vantaggio” per i rosanero, proprio come ai suoi tempi. “Giocare a Palermo – sottolinea – è come partire con mezzo punto in più, grazie al sostegno di uno stadio pieno ed entusiasta”.

Un riconoscimento importante, dunque, al ruolo del pubblico, che per l’ex centrocampista può addirittura “portare punti” in una stagione dove il sogno promozione passa anche dal calore dei tifosi.