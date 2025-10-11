La Repubblica: “Augello e Le Douaron abbracciano i tifosi, stadio verso il record”

L’esterno e l’attaccante hanno incontrato i supporter, cresce l’entusiasmo in vista della partita contro il Modena

⚽️ 11 ottobre - 08:50

Due volti simbolo del nuovo corso rosanero, Tommaso Augello e Jeremie Le Douaron, protagonisti dentro e fuori dal campo. L’articolo di La Repubblica racconta l’atmosfera di festa e passione che ha avvolto il “Renzo Barbera” durante l’ultimo “meet and greet”, evento che ha visto la partecipazione di centinaia di tifosi desiderosi di incontrare i propri beniamini dopo la vittoria sullo Spezia.

Già prima dell’inizio, una lunga fila di sostenitori – oltre 300 presenti iniziali, poi molti di più – si è formata davanti allo store ufficiale del Palermo, in un clima di grande entusiasmo. Tra selfie, cori e maglie firmate, i protagonisti assoluti sono stati i più piccoli, «i veri sorrisi della giornata», come sottolinea il giornale.

Dal punto di vista tecnico, Augello si conferma un pilastro: non ha saltato neppure una partita, collezionando 531 minuti su 630 complessivi in campionato. La fiducia di Inzaghi nei suoi confronti è totale, frutto dell’esperienza e della qualità maturata con il Cagliari.

Le Douaron, invece, rappresenta la scommessa vincente: arrivato per 4 milioni di euro, ha già inciso con un gol e un assist decisivo contro lo Spezia, candidandosi a diventare l’alternativa ideale di Brunori e un’arma tattica preziosa per il tecnico.

L’entusiasmo del pubblico è palpabile. I tifosi intervistati esprimono una convinzione comune: «questo può essere l’anno giusto». Tra loro, Francesco Pizzuto e Edoardo Massetti, arrivato da Roma per l’occasione, raccontano di una fede rinnovata e di una fiducia totale nel “mago delle promozioni”, come viene definito Inzaghi.

Anche i numeri del botteghino confermano l’onda rosanero: già 21.854 biglietti venduti in 24 ore per la prossima sfida contro il Modena, con l’obiettivo di superare il record delle 32.363 presenze registrate contro il Bari.

In città si respira un’aria speciale, carica di ambizione e orgoglio. Come dice un tifoso, «alla ripresa possiamo battere anche il Modena. Noi ci saremo, in tanti, per spingere il Palermo verso la A».