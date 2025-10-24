La dinastia Bogdani continua: da incubo rosanero ad astro nascente nelle giovanili

Alexander Bogdani cresce nella formazione U15 rosanero. Il padre bestia nera del Palermo con 8 reti siglate e due esoneri causati

Mediagol ⚽️ 24 ottobre - 07:00

Non solo Miccoli e Amauri, entrambi entrati nel cuore del tifo palermitano con reti e grandi giocate, hanno un figlio che milita nelle giovanili del Palermo. Infatti, nella formazione U15 figura Alexander Bogdani, figlio dell'ex attaccante Erjon. Quest'ultimo con certamente un posto fisso nei ricordi dei tifosi rosanero - a differenza dei due sopracitati - in negativo visti i ben otto gol fatti proprio contro il Palermo. La vittima preferita di una punta di altri tempi che ha regalato dolori alla tifoseria siciliana. E' proprio grazie a due prestazioni di livello altissimo dell'albanese, due tra gli allenatori passati sotto la gestione di Maurizio Zamparini hanno dovuto fare le valigie: il primo è stato Silvio Baldini che durante la sua prima esperienza in rosanero dopo una prima parte di campionato buona ha dovuto lasciare il posto dopo il primo turno del girone del ritorno, a causa dello 0-2 subito contro la Salernitana. Autore di entrambe le reti proprio Erjon Bogdani. I rosanero poi saliranno in massima serie dopo l'arrivo di Francesco Guidolin, al primo posto.

Il secondo esonero di cui l'attaccante è stato artefice è avvenuto solo due anni dopo, nel gennaio del 2006, al termine di una gara strepitosa giocata dal Siena e dal centravanti albanese; tripletta nel 3-1 finale per i bianconeri, che ha sancito anche la fine del periodo Delneri sulla panchina del Palermo.

Adesso, Erjon Bogdani, dopo essere stato l'incubo del Palermo, e aver ricoperto per oltre due anni il ruolo di responsabile del settore giovanile del club rosanero, osserva da spettatore speciale la crescita calcistica del figlio Alexander. Autore di una rete nel campionato U15 nazionale, il classe 2011 è stato convocato dall'Italia dal commissario tecnico Enrico Battisti per uno stage della federazione azzurra U15, contrariamente al padre che ha sempre militato nella nazionale albanese. Una grossa chance per Alexander che ha l'occasione di convincere il CT in vista di un torneo di sviluppo UEFA in programma dal 14 al 20 dicembre in Inghilterra.

114 reti siglate da Erjon Bogdani in carriera, miglior marcatore della storia dell'Albania con 18 gol, abile di testa, tanta leadership; complicata l'eredità del cognome per Alexander, che avrà tanto "pane duro da mangiare" per poter essere un giorno una punta ben strutturata e abile come il padre e per poter regalare soddisfazioni al tifo rosanero dopo gli sgarbi di Erjon.