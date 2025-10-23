Palermo, al via la vendita dei biglietti per gli eventi al Teatro Biondo e a Villa Filippina

Il talk “Palermo 125 – Una storia rosanero” verrà condotto dai giornalisti Roberto Gueli e Sarah Castellana che accompagneranno il pubblico in un viaggio dentro la memoria rosanero con la speciale partecipazione di oltre quaranta Legends del passato del Palermo. Sul palco si alterneranno racconti, aneddoti, interviste e contributi video per ripercorrere le tappe più significative della storia del Club, tra ricordi, immagini e testimonianze di chi ha indossato la maglia rosanero.