Oggi l’iniziativa: “125 Anni di Calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo”

Continuano le manifestazioni in vista dell'anniversario del Palermo. Il club di viale del fante ha preso parte oggi alla giornata “125 Anni di Calcio e di Università: due storie, un patrimonio di Palermo”, svoltasi presso la Sala Magna di Palazzo Chiaramonte “Steri”. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto interdisciplinare sul legame tra sport, formazione e sviluppo del territorio, valorizzando il ruolo del calcio come elemento identitario e culturale della città. Tra i relatori dell’evento anche il Presidente del Palermo, Dario Mirri, che ha condiviso la propria riflessione sul valore educativo e sociale dello sport e sul contributo che il Club può offrire alla crescita della comunità cittadina.