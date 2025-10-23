Giornale di Sicilia: “E in trasferta ci vuole il miglior Jeremy”

L’inizio stagionale non è da bocciare — un gol contro il Bari e due assist contro Südtirol e Spezia, entrambi per Pohjanpalo — ma il quotidiano sottolinea come la continuità resti il vero problema. Le Douaron è pericoloso in area di rigore, dove sa leggere bene le situazioni e farsi trovare pronto, ma fatica quando deve sfruttare la sua tecnica e il dribbling lontano dai sedici metri. Contro il Modena, subentrato a Brunori, ha perso diversi duelli e ha commesso errori che hanno spezzato il ritmo delle ripartenze rosanero.