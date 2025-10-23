mediagol palermo IN TRASFERTA CON MEDIAGOL: Catanzaro – Palermo: guida esclusiva allo stadio Ceravolo per i tifosi rosanero

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana
Di Gaetano Armao

Trasferta calabrese per gli uomini guidati da mister Filippo Inzaghi che in questa occasione calpesteranno l’erba del terzo stadio più antico d’Italia dopo il “Luigi Ferraris” di Genova e il “Penzo” di Venezia; benvenuti allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro che ha una capienza complessiva di 14.650 posti a sedere.

L’impianto del capoluogo calabrese negli anni ha subito numerose ristrutturazioni, per ultima si registra l’intervento effettuato nel corso del 2023.

È intitolato allo storico presidente della società giallorossa con tanto di monumento realizzato all’ingresso della Curva Ovest “Massimo Capraro” (settore dedicato alla tifoseria storica calabrese).

I colori rosanero saranno presenti nel settore “Curva Est” che potrà ospitare un totale di 2.229 appassionati.

Previsioni meteo

Per sabato 28 ottobre le previsioni indicano una giornata parzialmente nuvolosa con una temperatura di circa 18°.

Come raggiungere lo Stadio

In auto:

Da Nord (ad esempio Roma o Napoli):

Prendere l'autostrada A2 (Salerno-Reggio Calabria).

Uscire allo svincolo per “Lamezia Terme – Catanzaro”.

Proseguire sulla SS 280 “dei Due Mari” per circa 30 chilometri fino a Catanzaro.

Dalla costa ionica (ad esempio Taranto o Crotone):

Seguire la SS 106 (E-90) Taranto-Reggio Calabria.

Se si dovesse arrivare da sud, imboccare la strada provinciale località Germaneto per raggiungere il centro.

In caso di arrivo da nord, seguire le indicazioni per il quartiere Santa Maria e poi la SS 280.

In treno:

Per raggiungere lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro in treno si potrà seguire il seguente itinerario:

Arrivo a Catanzaro Lido o Catanzaro Centrale: prendere un treno regionale o intercity che porti a una di queste stazioni. Catanzaro Lido è più vicina al centro città.

Trasferimento allo stadio:

 

  • In autobus: Dalle stazioni, ci sono autobus locali che portano verso il centro e lo stadio. Controllare gli orari delle linee urbane.

  • In taxi: si potrà prendere un taxi direttamente dalla stazione per raggiungere lo stadio in pochi minuti.

    Stazione di Lamezia Terme Centrale: È una delle principali stazioni ferroviarie della Calabria. Da qui si potrà prendere un treno regionale diretto verso Catanzaro Lido o Catanzaro Centrale.

    Collegamenti regionali: Ci sono tratte ferroviarie che collegano Catanzaro con altre città calabresi, come Cosenza e Crotone.

    Frecciarossa: Alcuni treni Frecciarossa arrivano fino a Lamezia Terme, da cui si potrà proseguire verso Catanzaro.

    In aereo:

    Volo per l'Aeroporto di Lamezia Terme: Questo è l'aeroporto più vicino a Catanzaro, situato a circa 35 km di distanza. È ben collegato con voli nazionali e internazionali.

    Trasferimento dall'aeroporto:

    In auto: È possibile noleggiare un'auto direttamente all'aeroporto e seguire la SS 280 “dei Due Mari” per raggiungere Catanzaro.

  • In taxi o navetta: Sono disponibili servizi di taxi e navette direzione Catanzaro.

  • In treno: Dall'aeroporto, prendere un treno dalla stazione di Lamezia Terme Centrale verso Catanzaro.

    Scopri Catanzaro

    Il capoluogo calabrese offre una varietà di attrazioni che combinano natura, storia e cultura.

    Ecco alcune delle cose più interessanti da vedere:

  • Parco della Biodiversità Mediterranea: Un'oasi verde nel cuore della città, ideale per passeggiate e per scoprire flora e fauna mediterranee.

  • Statua del Cavatore: Simbolo della città, rappresenta la forza e la tenacia del popolo catanzarese.

  • Ponte Bisantis: Un imponente viadotto che offre una vista spettacolare sulla città.

  • Centro Storico: Ricco di vicoli medievali, chiese e palazzi nobiliari, come il Palazzo Fazzari.

  • Parco Archeologico di Scolacium: Un sito archeologico che racconta la storia antica della regione.

  • Museo delle Carrozze: Perfetto per gli appassionati di storia e tradizioni locali.

    • Sapori tipici da non perdere

  • Fileja: Pasta fresca tradizionale, spesso servita con sughi ricchi come la 'nduja o il ragù di capra.

  • Pitta 'mpigliata: Dolce tradizionale a base di pasta sfoglia ripiena di frutta secca e miele.

  • Morzello: Uno stufato di carne speziato, servito dentro una pagnotta di pane.

  • Pesce fresco: Grazie alla vicinanza al mare, si potranno gustare piatti di pesce come il baccalà alla calabrese.

  • Vini locali: Il Cirò, famoso in tutto il mondo.

