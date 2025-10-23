IN TRASFERTA CON MEDIAGOL: Catanzaro – Palermo: guida esclusiva allo stadio Ceravolo per i tifosi rosanero

In caso di arrivo da nord, seguire le indicazioni per il quartiere Santa Maria e poi la SS 280 .

Arrivo a Catanzaro Lido o Catanzaro Centrale : prendere un treno regionale o intercity che porti a una di queste stazioni. Catanzaro Lido è più vicina al centro città.

Stazione di Lamezia Terme Centrale: È una delle principali stazioni ferroviarie della Calabria . Da qui si potrà prendere un treno regionale diretto verso Catanzaro Lido o Catanzaro Centrale .

Collegamenti regionali: Ci sono tratte ferroviarie che collegano Catanzaro con altre città calabresi, come Cosenza e Crotone .

In aereo:

Volo per l'Aeroporto di Lamezia Terme: Questo è l'aeroporto più vicino a Catanzaro, situato a circa 35 km di distanza. È ben collegato con voli nazionali e internazionali.