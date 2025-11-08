Rassegna Stampa
Juve Stabia, Abate: “«Pippo un amico, ma spero di batterlo»”
In vista della sfida tra Juve Stabia e Palermo, il tecnico delle “vespe” Ignazio Abate ha presentato l’incontro sottolineando il valore dell’avversario e il legame speciale con Filippo Inzaghi, che oggi siederà sulla panchina opposta. Come riporta il Giornale di Sicilia, Abate ha parlato con rispetto e amicizia del suo ex compagno e allenatore ai tempi del Milan, definendolo “un amico vero” e “un top della categoria”, ma senza nascondere la propria ambizione: «Sarà un piacere rivederlo — ha detto — ma speriamo di rendergli la vita difficile».
L’allenatore della Juve Stabia ha poi elogiato il lavoro di Inzaghi e la forza del Palermo, una squadra che considera “super”, ma ha ribadito la fiducia nei suoi giocatori, convinto che sapranno affrontare l’impegno con “ferocia” e determinazione.
Dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società, Abate ha voluto anche lanciare un messaggio ai tifosi: il ritorno al “Romeo Menti” rappresenta un momento importante per ritrovare entusiasmo e unità. «Ci aspettiamo una grande risposta dal pubblico — ha spiegato — poi toccherà a noi trascinarli con la prestazione».
Il Giornale di Sicilia sottolinea così il clima di attesa che accompagna Juve Stabia-Palermo, una partita dal forte valore emotivo per entrambi gli allenatori, legati da amicizia ma pronti a sfidarsi con obiettivi e ambizioni differenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA