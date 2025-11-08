Juve Stabia, Abate: “«Pippo un amico, ma spero di batterlo»”

In vista della sfida tra Juve Stabia e Palermo, il tecnico delle “vespe” Ignazio Abate ha presentato l’incontro sottolineando il valore dell’avversario e il legame speciale con Filippo Inzaghi, che oggi siederà sulla panchina opposta. Come riporta il Giornale di Sicilia, Abate ha parlato con rispetto e amicizia del suo ex compagno e allenatore ai tempi del Milan, definendolo “un amico vero” e “un top della categoria”, ma senza nascondere la propria ambizione: «Sarà un piacere rivederlo — ha detto — ma speriamo di rendergli la vita difficile».