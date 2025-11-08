Giornale di Sicilia: “Inzaghi: «Prova del nove, capiremo tanto sul futuro»”

«Veniamo da una buona gara e bisogna ripartire da lì, questa partita ci dirà moltosu chi vogliamo essere. Dobbiamo dimostrare che le difficoltà ci hanno reso forti»

⚽️ 8 novembre - 07:39

Alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia, il Palermo si prepara a un test fondamentale per la propria stagione. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, i rosanero arrivano al “Menti” dopo una vittoria convincente e con la volontà di dare finalmente continuità ai risultati, lasciandosi alle spalle un periodo altalenante.

Il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato con chiarezza in conferenza stampa, ribadendo che la squadra non deve cercare scuse legate al campo sintetico: “È uguale per tutti — ha spiegato — dobbiamo solo pensare a fare una grande prestazione e ripartire ancora più forti”.

Il quotidiano evidenzia come Inzaghi stia insistendo sulla mentalità e sulla maturità del gruppo: ogni partita deve essere affrontata come un esame, in un campionato che ha dimostrato di essere “equilibrato e privo di vere corazzate”. Il tecnico chiede concentrazione, spirito di sacrificio e capacità di trasformare le difficoltà in motivazioni positive.

Dal punto di vista tattico, l’allenatore rosanero ha ribadito l’importanza di intensità e pressing, elementi centrali del suo modo di intendere il calcio. “Se corriamo e pressiamo con forza, possiamo sempre fare risultato — ha spiegato — se abbassiamo i ritmi, le possibilità si riducono a zero”.

Sulle scelte di formazione, Inzaghi non si è sbilanciato, ma ha voluto rimarcare la forza del gruppo e la competitività interna: “Per me non esistono titolari e riserve — ha detto — siamo 18 titolari, tutti devono essere pronti a dare il massimo”. Ha inoltre aggiornato sulle condizioni di Gomes e Gyasi, attesi al rientro dopo la sosta.

C’è spazio anche per un momento personale: sulla panchina avversaria siederà Ignazio Abate, amico fraterno di Inzaghi ai tempi del Milan. “Sono felice di ritrovarlo, sta facendo un ottimo lavoro — ha raccontato — ma per novanta minuti saremo avversari”.

Il Giornale di Sicilia conclude sottolineando che per il Palermo questa gara rappresenta una vera prova del nove: una partita che dovrà dire molto sulla crescita della squadra e sulla capacità di tradurre le buone intenzioni in risultati concreti.