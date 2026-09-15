Il Giornale di Sicilia si concentra sul grande avvio di stagione di, diventato una delle principali certezze offensive del. Il gol realizzato al Partenio contro l’, arrivato dopo il momentaneo vantaggio di Cheddira, ha permesso al numero 17 di riportare il risultato sull’1-1 e di confermare il suo ottimo momento di forma.

La rete segnata in trasferta porta a quattro i gol stagionali di Johnsen, considerando campionato e Coppa Italia. Il norvegese era già andato a segno contro la Juve Stabia nella prima giornata, ad Arezzo nella vittoria per 3-2 e contro il Mantova in Coppa Italia. Un dato ancora più significativo, sottolinea il quotidiano, considerando che l’attaccante non ha sempre giocato tutti i novanta minuti e ha alternato presenze da titolare a ingressi dalla panchina.

Il rendimento del numero 17, però, non si limita alle reti. Johnsen ha infatti già messo a referto anche quattro assist, confermandosi coinvolto in maniera costante nella produzione offensiva del Palermo. La sua capacità di partire largo, attaccare gli spazi, accentrarsi e arrivare alla conclusione lo rende una delle armi più importanti a disposizione di Inzaghi.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre come questo sia il miglior avvio realizzativo di Johnsen da quando gioca in Italia. Il suo precedente record è rappresentato dagli otto gol segnati nel campionato 2024/25, playoff compresi, ai quali aveva aggiunto nove assist. Proprio per questo Inzaghi gli ha indicato un obiettivo preciso: raggiungere la doppia cifra.

Il quotidiano invita però alla prudenza: il campionato è ancora nelle sue fasi iniziali e sarà fondamentale mantenere questa continuità anche quando aumenteranno le difficoltà e gli avversari prenderanno maggiori contromisure. Al momento, però, Johnsen sembra aver trovato la dimensione ideale per esprimere le proprie qualità e sta dimostrando di poter essere molto più di un semplice esterno.

Il segnale lanciato dal norvegese è dunque chiaro: il Palermo può contare su un giocatore capace di creare occasioni, fornire assist e soprattutto trovare la via del gol con continuità. E se riuscirà a mantenere questo rendimento, il record personale di otto reti potrebbe essere superato nettamente.