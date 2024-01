Jeda: “Palermo delusione ma non è colpa di Corini. Belotti? Lo vedrei bene in B”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante di Cagliari e Palermo in merito alla sua esperienza in rosanero ed al percorso di Eugenio Corini in panchina.

Parola a Jeda. L'ex attaccante del Palermoè intervenuto ai microfoni di TvPlay nel corso del consueto approfondimento sportivo. Tra le tante tematiche affrontate, Jeda si è soffermato sul percorso del Palermo di Corini e sul compianto patron Zamparini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"LA SERIE B E’ UN’OCCASIONE PER BELOTTI, LO VEDREI BENE” – “E’ chiaro che è un giocatore importante negli ultimi tempi ha calcato altri palcoscenici ma lo vedrei molto bene, è un giocatore che ha tanto da dare e le opportunità che sta avendo alla Roma sono pochissime rischiando di vivere un anno da dimenticare. Per un attaccante come lui rimanere tanto tempo senza giocare dopo può diventare un grosso problema. Nello specifico Palermo è un grande piazza con l’obiettivo di tornare in Serie A con stadio, tifosi e città meravigliosi”.

“PALERMO UNA MEZZA DELUSIONE, NON E’ COLPA DI CORINI” – “Per me il Palermo finora è una mezza delusione era una di quelle squadre di cui mi aspettavo in lotta per la promozione per una serie di cose non solo per la squadra e il mercato ma anche per l’ambiente che sono il dodicesimo uomo in campo. Manca ancora, magari con qualche innesto potrebbe anche risalire con qualche filotto di risultati anche se il pubblico è un’arma a doppio taglio. Quando giocavo io la squadra a differenza di oggi aveva grande personalità perché in questo caso c’è bisogno i giocatori giusti che sanno reggere la pressione di questa piazza e non è sempre colpa dell’allenatore (Corini)”.

“LA PROMOZIONE COL PALERMO E’ STATA MOLTO EMOZIONANTE” – “Vengo spesso ricordato per il trascorso a Cagliari dove ho giocato di più e raggiunto l’apice ma il periodo di Palermo è stato spettacolare. Sono arrivato in una città che non conoscevo personalmente è stata una cosa incredibile perché non mi sarei mai stato così tanto entusiasmo. Al mio esordio abbiamo perso 2-0 con la Salernitana ed è venuto fuori un mezzo casino con anche l’esonero di Baldini sostituito da Guidolin. Poi però il giorno della promozione è stato speciale non trovo le parole per descrivere la festa e la gioia dei tifosi”.

