Cittadella, arriva il Palermo. Redigolo: “Vogliamo continuare a stupire”

LA CLASSIFICA - "Gli stimoli per fare bene ci sono tutti, ma ogni squadra ce li ha, chi per un obiettivo chi per un altro. Siamo in tantissimi raccolti in pochi punti, per abitudine dico di guardare partita per partita, cercando di trarre il massimo profitto da ognuna. Previsioni non si possono fare, ma noi partiamo bene: siamo tutti disponibili e non ci sono defezioni all’interno del gruppo, possiamo lavorare con costrutto. Riprenderemo poi da una buona posizione di classifica, dobbiamo dimostrare di saper ripetere il girone di andata. Tutti i ragazzi che sono arrivati dalla C, alla loro prima esperienza nella cadetteria, si sono dimostrati disponibilissimi e sono migliorati davvero tanto in poco tempo. Sei mesi di lavoro non sono tanti, e i progressi registrati sono notevoli, questo grazie alla loro volontà, ci hanno messo tanto di se stessi".