In trasferta con Mediagol: Empoli – Palermo (Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, guida breve per i tifosi)

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l'approfondimento della settimana

⚽️ 5 dicembre - 09:10

Di Gaetano Armao

La squadra guidata da mister Inzaghi si appresta ad affrontare una trasferta importante in terra toscana dove i rosanero sfideranno l'Empoli dell’ex tecnico Alessio Dionisi allo Stadio Carlo Castellani.

Ecco a voi la nostra guida realizzata per accompagnarvi in questa trasferta raccogliendo le principali informazioni per vivere al meglio l'avvenimento sportivo.

Storia dell'Impianto e Intitolazione: Un Tributo a un Eroe

Lo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli non è solo un impianto sportivo, ma un commovente tributo a un eroe deportato nei campi di concentramento nazisti. Intitolato a Carlo Castellani, ex calciatore e primatista di gol dell'Empoli, l'impianto conserva la memoria e tramanda una storia a tinte bianco/blu.

L'impianto attuale fu inaugurato il 12 settembre 1965 nella zona sportiva di Empoli, sostituendo il vecchio stadio comunale. Nel 2023 è stato aggiunto il naming sponsorship "Computer Gross Arena". Lo stadio è dotato di pista di atletica leggera che separa le tribune dal campo di gioco, caratteristica tipica degli stadi comunali italiani dell'epoca.

Settori e Relativi Posti a Sedere

Tribuna Maratona: Settore storico e più caldo della tifoseria azzurra. La Maratona Inferiore è stata intitolata nel 2008 a Emiliano Del Rosso, ultras azzurro scomparso nel 2004. È il cuore pulsante del tifo empolese.

Tribuna Centrale: Offre una visuale privilegiata e si suddivide in più settori (Poltronissima, Poltrona e Tribuna).

Curva Nord: Settore laterale con tribune prefabbricate.

Curva Sud (Settore Ospiti): Dedicata ai tifosi della squadra avversaria. La capienza è di circa 3.100 posti. L'accesso avviene dai varchi 01-02-03-04-05.

La capienza totale dello stadio è di circa 16.800 posti a sedere.

Previsioni meteo

Per domenica 7 dicembre si prevedono condizioni variabili con temperature comprese tra 7°C e 13°C. Si consiglia di portare un abbigliamento adeguato considerando che il settore ospiti non è coperto.

Come raggiungere lo Stadio

Raggiungere lo Stadio Carlo Castellani è piuttosto semplice, qualunque sia il mezzo di trasporto scelto.

In auto: Per chi proviene da sud (Toscana meridionale), l'autostrada di riferimento è la A1 Autostrada del Sole. Uscire al casello "Firenze Scandicci" e immettersi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (SGC FI-PI-LI) seguendo le indicazioni per Pisa/Livorno. Dopo circa 23 km uscire a "Empoli Est" e proseguire verso il Centro; percorsi circa 2 km, al secondo semaforo girare a destra seguendo le indicazioni per lo stadio.

Per chi proviene da Pisa o Livorno: percorrere la SGC Firenze-Pisa-Livorno e uscire a "Empoli Est". Da Firenze: percorrere la SGC FI-PI-LI in direzione Pisa e uscire a "Empoli Est".

Lo stadio si trova in Viale delle Olimpiadi. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato in Via delle Olimpiadi, davanti al Palazzetto dello Sport "Albano Aramini" (PalaAramini).

In treno: La stazione ferroviaria di Empoli è un importante nodo ferroviario servito da due linee: Firenze-Pisa e Empoli-Siena, con numerosi treni. Da Firenze si arriva a Empoli in circa 30 minuti, da Pisa in circa 40 minuti, con una frequenza di circa tre treni ogni ora. Dalla stazione, lo stadio è raggiungibile in circa 15-20 minuti a piedi (poco più di 1 km). Usciti dalla stazione, attraversare Piazza Don Minzoni, percorrere Via Roma e in pochi minuti si raggiunge Piazza della Vittoria, da cui proseguire verso lo stadio seguendo le indicazioni.

In aereo: Per chi arriva in aereo, l'aeroporto di riferimento è il Galileo Galilei di Pisa, che dista circa 50 km da Empoli. Dall'aeroporto è possibile raggiungere Empoli in treno tramite la stazione di Pisa Centrale oppure noleggiando un'auto. L'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze-Peretola dista circa 30 km ed è un'alternativa valida.

Scopri Empoli:

Per i tifosi che desiderano trasformare la trasferta in un'occasione per scoprire le bellezze della Toscana, Empoli offre numerosi punti di interesse:

Centro Storico - "Il Giro d'Empoli"

Il cuore del centro storico è conosciuto dagli empolesi come "Il Giro", un percorso pedonale che comprende Piazza Farinata degli Uberti, Via del Giglio, Via Giuseppe del Papa e Via Cosimo Ridolfi. Queste vie, tutte pedonalizzate e pianeggianti, sono ricche di negozi, bar, pasticcerie e gelaterie. Il Giro è il tradizionale ritrovo del sabato pomeriggio e il luogo dove si svolgono le principali manifestazioni cittadine.

Piazza Farinata degli Uberti (Piazza dei Leoni)

È il cuore pulsante della città, sulla quale si affacciano importanti edifici storici. Al centro della piazza si trova l'elegante Fontana delle Naiadi (o dei Leoni), realizzata nel 1828. Sulla piazza si affacciano:

Collegiata di Sant'Andrea

Palazzo Ghibellino

Palazzo Pretorio

Museo della Collegiata di Sant'Andrea

Fondato nel 1859, è uno dei più antichi musei ecclesiastici d'Italia. Conserva capolavori dell'arte toscana dei secoli XIV-XVII.

Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani

Risale al XIV secolo e conserva importanti resti di affreschi e opere d’arte.

MUVE - Museo del Vetro di Empoli

Situato nel Magazzino del Sale, racconta la storia dell’industria vetraria empolese.

Museo Civico di Paleontologia

Ospitato nel Palazzo Ghibellino, espone numerosi fossili e ricostruzioni.

Piazza della Vittoria

Subito fuori dalle mura storiche, è uno dei principali luoghi di ritrovo cittadini. Vi si trova anche il Museo Casa di Ferruccio Busoni.

Sapori Tipici da Non Perdere

Pappa al Pomodoro

Ribollita

Bistecca alla Fiorentina

Coniglio con Carciofi Fritti

Peposo

Trippa alla Fiorentina

Pappardelle al Cinghiale

Schiacciata Toscana

Zuccotto Fiorentino

Brigidini

Buona trasferta a tutti da Mediagol.