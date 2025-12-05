Nel Giornale di Sicilia trova spazio l’analisi dedicata alla Primavera del Palermo, guidata da Cristiano Del Grosso, alle prese con un avvio di stagione complicato: nelle prime dieci partite è arrivata una sola vittoria accompagnata da quattro pareggi. Nonostante i risultati, l’allenatore trasmette un messaggio improntato all’ottimismo e alla fiducia, spiegando che la squadra è giovane, nuova e sta affrontando un percorso in cui le difficoltà fanno parte della crescita. Alla radio di Rgs, il tecnico ribadisce che quotidianamente vede impegno e determinazione, e che questo gruppo — pur avendo bisogno di tempo — “si toglierà soddisfazioni”.
Palermo, GDS: “Del Grosso crede nella Primavera: «La squadra c’è, serve solo tempo»”
Una parte importante del lavoro di Del Grosso riguarda la gestione dei ragazzi, che devono imparare a convivere con pressioni spesso inconsapevoli. Il tecnico sottolinea come i giovani siano esposti ai social e ai commenti esterni, motivo per cui un allenatore deve sapere alleggerire il carico, fissare regole, aiutarli a maturare e a reggere ritmi di lavoro elevati. Nella sua analisi fa riferimento anche a episodi sfortunati, come i pareggi subiti in rimonta contro Pisa e Avellino, pur precisando che appellarsi alla sfortuna sarebbe soltanto un alibi.
Secondo Del Grosso, un campionato difficile non è necessariamente qualcosa di negativo: può diventare un’occasione per crescere, a patto di mantenere umiltà e disponibilità a correggersi. Il tecnico rimarca la necessità di continuare a confrontarsi con la prima squadra del Palermo, un passaggio importante nel processo di maturazione dei giovani rosanero, convinto che, con il tempo, il valore del gruppo emergerà pienamente.
