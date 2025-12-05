Palermo, GDS: “Del Grosso crede nella Primavera: «La squadra c’è, serve solo tempo»”

Nel Giornale di Sicilia trova spazio l’analisi dedicata alla Primavera del Palermo, guidata da Cristiano Del Grosso, alle prese con un avvio di stagione complicato: nelle prime dieci partite è arrivata una sola vittoria accompagnata da quattro pareggi. Nonostante i risultati, l’allenatore trasmette un messaggio improntato all’ottimismo e alla fiducia, spiegando che la squadra è giovane, nuova e sta affrontando un percorso in cui le difficoltà fanno parte della crescita. Alla radio di Rgs, il tecnico ribadisce che quotidianamente vede impegno e determinazione, e che questo gruppo — pur avendo bisogno di tempo — “si toglierà soddisfazioni”.