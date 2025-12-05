Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “Segre non si accontenta, ora vuole un gol pure fuori casa”
Il Giornale di Sicilia mette al centro della sua analisi Jacopo Segre, descritto come uno dei protagonisti più continui del Palermo. La sua prestazione contro la Carrarese, pur senza la fascia al braccio, viene definita “mai uscitola”, con il giornale che ricorda come il numero 8 abbia già raggiunto le tre reti stagionali, uguagliando quelle dell’intera scorsa annata. Tutti i gol della mediana rosanero sono arrivati al Barbera: oltre a Segre, viene ricordata la marcatura di Gomes contro il Bari.
Il quotidiano sottolinea come, in trasferta, il centrocampo del Palermo non sia ancora riuscito a trovare la via del gol. I sei gol realizzati fuori casa arrivano quasi tutti da attacco e difesa: quattro portano la firma di Joel Pohjanpalo, mentre gli altri due appartengono a Bani e Pierozzi. Da qui nasce il tema principale dell’articolo: la squadra, lontano da Palermo, sta faticando a trovare equilibrio in mezzo al campo, con difficoltà sia nell’aiutare la linea difensiva sia nel servire con continuità le punte. Il giornale parla di linee di passaggio poco efficaci e di cross o filtranti che raramente diventano pericolosi.
Per sbloccarsi lontano da casa, secondo l'analisi del quotidiano, serviranno due armi: i tiri dalla distanza e gli inserimenti alle spalle della difesa, proprio quelli che hanno già reso Segre determinante al Barbera. L’obiettivo personale del centrocampista è chiaro: avvicinare i sette gol segnati nella stagione 2023/24. Gli mancano quattro reti, con la nota che quest’anno ha impiegato meno giornate per arrivare a quota tre.
Il giornale sottolinea anche il valore simbolico della stagione per Segre, uno dei pochi giocatori a vivere l’intero percorso in Serie B del Palermo nell’era City Football Group: per lui centrare la promozione sarebbe un traguardo speciale.
Spazio poi agli altri uomini della mediana: Palumbo è in crescita costante e sembra sempre più integrato nel sistema di Filippo Inzaghi; Ranocchia, pur agendo lontano dalla porta, possiede qualità per segnare in vari modi — il giornale ricorda il suo periodo prolifico quando veniva schierato più avanzato —; Vasic si sta rivelando un jolly sempre più prezioso; Gomes, prima dell’infortunio, dava costantemente solidità. Vengono citati anche Blin e Giovane, indicati come possibili armi aggiuntive se messi nelle condizioni di rendere.
Il messaggio finale del pezzo è chiaro: per tornare a vincere fuori casa e ritrovare continuità, al Palermo servirà un contributo più pesante dalla sua mediana, soprattutto in zona gol, già a partire dalla sfida contro l’Empoli.
