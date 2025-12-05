Giornale di Sicilia: “Segre non si accontenta, ora vuole un gol pure fuori casa”

Il quotidiano sottolinea come, in trasferta, il centrocampo del Palermo non sia ancora riuscito a trovare la via del gol. I sei gol realizzati fuori casa arrivano quasi tutti da attacco e difesa: quattro portano la firma di Joel Pohjanpalo, mentre gli altri due appartengono a Bani e Pierozzi. Da qui nasce il tema principale dell’articolo: la squadra, lontano da Palermo, sta faticando a trovare equilibrio in mezzo al campo, con difficoltà sia nell’aiutare la linea difensiva sia nel servire con continuità le punte. Il giornale parla di linee di passaggio poco efficaci e di cross o filtranti che raramente diventano pericolosi.