Giornale di Sicilia: “Palermo, formula fantasia C’è Vasic con Palumbo”

Si rinnova il ballottaggio con Le Douaron, ma il serbo stavolta è favorito per la maglia da titolare. Per Brunori si profila un’altra partenza dalla panchina

⚽️ 5 dicembre - 09:00

Il Giornale di Sicilia racconta come il Palermo di Filippo Inzaghi stia preparando la difficile trasferta contro l’Empoli dell’ex tecnico Alessio Dionisi, squadra descritta come una delle più in forma del momento, reduce da tre vittorie consecutive e capace di mantenere inviolata la porta. Il quotidiano sottolinea come, al Castellani, gli azzurri si stiano rivelando un avversario quasi insuperabile.

In questo contesto, l’attenzione si concentra soprattutto sul reparto offensivo rosanero, chiamato a uno sforzo ulteriore per sbloccare quella vittoria esterna che manca da inizio ottobre. Il riferimento centrale rimane Joel Pohjanpalo, galvanizzato dalla recente tripletta, mentre dietro di lui è confermato il ruolo di ispiratore affidato a Antonio Palumbo, definito come pienamente ritrovato dopo il gol che ha aiutato ad aprire la gara contro la Carrarese. Il giocatore avrà nuovamente libertà di muoversi tra le linee per illuminare la manovra.

Il quotidiano si sofferma poi sul ballottaggio accanto a Palumbo nel 3-4-2-1. Sebbene la scelta sia ancora aperta, dalle indicazioni emerse sembra in leggero vantaggio Aljosa Vasic, considerato in un momento di forma molto positivo. L’articolo ricorda come, nell’ultima gara, l’ingresso del serbo — subentrato a Le Douaron dopo una botta alla testa — abbia dato nuova vivacità all’attacco, mentre il francese non era apparso completamente a suo agio nella posizione di trequartista di sinistra. Si segnala anche che Vasic aveva già convinto da titolare nell’ultima trasferta contro l’Entella.

Più defilate appaiono invece le possibilità di Mateo Brunori, che secondo il quotidiano rimane per ora indietro nelle gerarchie e difficilmente verrà rilanciato dal primo minuto salvo sorprese dell’ultimissima ora.