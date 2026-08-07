La diretta della seconda edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Il Palermo affronta il Melbourne nella sfida valida per la seconda edizione dell'Anglo-Palermitan Trophy. Inzaghi ha la opportunità di testare tattiche e meccanismi in vista dell'amichevole contro la Juventus e dell'inizio della stagione ufficiale, in programma il 17 agosto con la partita contro il Lecce di Coppa Italia.
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