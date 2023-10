Henderson: “Palermo come Celtic, tifosi devastanti! Dedico mio gol a mamma e nonno”

Terzo successo consecutivo per il Palermo che esulta davanti agli oltre tremila sostenitori rosanero presenti al "Braglia". Risultato di 0-2 un po' bugiardo per un Modena che, specialmente nella ripresa, ha fatto sudare la compagine di Corini nonostante l'inferiorità numerica. Palermo secondo in classifica ad un solo punto dal Parma. Questo il pensiero in mixed zone da parte di Liam Henderson, centrocampista scozzese che ha aperto le marcature con un sinistro al volo sotto la curva dei tremila sostenitori palermitani:

"Sono contento di aver fatto gol oggi e di aver portato a casa i tre punti. Oggi è il compleanno di mia madre, quindi la dedica è per lei che compie 54 anni. Ora che ricordo, oggi è anche l'anniversario di mio nonno. Tornando alla partita, bisogna fare i complimenti al Modena perché oggi ha giocato una grande partita in dieci uomini e ci ha messi in difficoltà. La cosa importante è che siamo rimasti uniti. Qui ci sono ventidue titolari. Gare casalinghe più complicate di quelle in trasferta? La Serie B è un campionato difficile con tanti giocatori forti. Voglio fare i complimenti ai nostri tifosi per il loro sostegno. Quattromila tifosi palermitani in trasferta? Devastante, davvero devastante. Palermo è come Celtic per calore e apporto alla squadra. Per noi questo tifo è molto importante".