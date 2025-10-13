Giornale di Sicilia: “Il Palermo pianifica l’operazione allungo”

Alla ripresa la super sfida contro il Modena, poi altre quattro partite che possono già indirizzare il campionato. E un aiuto può arrivare ancora dai tifosi

⚽️ 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 08:33)

Il Palermo entra in un ciclo cruciale della stagione con l’obiettivo di consolidare la posizione nelle prime due e, se possibile, superare il Modena, attuale capolista con due punti di vantaggio. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, le prossime settimane saranno decisive: cinque partite in venti giorni, tre delle quali al “Barbera”, dove l’entusiasmo del pubblico sta crescendo di giornata in giornata.

La squadra di Pippo Inzaghi dovrà dimostrare continuità e capacità di gestire le energie, affrontando un calendario fitto che prevede Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia. Fare meglio dell’ultimo ciclo – chiuso con 11 punti su 15 – significherebbe dare una spinta decisiva al sogno promozione.

Particolarmente sentita sarà la sfida con i “canarini” del Modena, non solo per l’alta posta in palio ma anche per il ritorno al “Barbera” degli ex Palumbo e Di Mariano. Una vittoria consentirebbe ai rosanero di operare il sorpasso e di confermare quella sensazione di dominio casalingo che da sempre contraddistingue le stagioni migliori del club.

Il giornale evidenzia poi come ogni partita presenti insidie diverse: il Catanzaro, nonostante l’avvio complicato, è un avversario da non sottovalutare; il Monza resta una delle formazioni più attrezzate; il Pescara dell’ex Desplanches rappresenterà la prima sfida contro una neopromossa; mentre la Juve Stabia, che in passato ha eliminato il Palermo dai play-off, vorrà confermare il buon inizio di stagione.

Le ultime prestazioni hanno offerto segnali incoraggianti: il Palermo ha mostrato crescita nel gioco, nella gestione dei vantaggi e nella solidità mentale. Dopo il passo falso con il Venezia, la reazione contro lo Spezia ha ribadito la forza del gruppo e la voglia di confermarsi tra le squadre da battere.

Infine, la testata sottolinea come Inzaghi attenda buone notizie dall’infermeria: il rientro di Ranocchia e Bani – elementi chiave di centrocampo e difesa – renderebbe la squadra ancora più competitiva nella corsa alla Serie A.

In sintesi, per il Palermo si apre un periodo determinante: continuità, concentrazione e gestione delle forze saranno le parole d’ordine per restare in alto e inseguire con decisione il sogno promozione.