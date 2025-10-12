Giornale di Sicilia: “Gomis, l’infortunio è alle spalle, scocca l’ora del rientro”

Il portiere è tornato ad allenarsi a Torretta,era fermo da agosto

⚽️ 12 ottobre - 06:51

Buone notizie per Filippo Inzaghi e per tutto l’ambiente Palermo: Alfred Gomis è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo dopo quasi due mesi di stop. L’estremo difensore senegalese, fermo da agosto per una frattura al radio del braccio destro rimediata prima dell’amichevole contro il Manchester City, ha ripreso il lavoro sotto la guida del preparatore Orlandi e punta ora a ritrovare la miglior condizione fisica.

Il suo rientro rappresenta un tassello importante nel mosaico rosanero, soprattutto dopo una serie di sfortune che hanno colpito il reparto portieri. Proprio per sostituire Gomis, il Palermo aveva ingaggiato Bardi, che però è finito a sua volta in infermeria per un infortunio al piede.

Ad oggi, le gerarchie tra i pali vedono Joronen titolare indiscusso, con Avella come prima alternativa. Il rientro di Gomis, tuttavia, amplia le opzioni a disposizione del tecnico e potrebbe creare nuovi scenari nella gestione della lista “A”, quella riservata ai giocatori over 23 e limitata a 18 elementi. Con gli ultimi innesti, tra cui Avella e Bereszynski, i posti disponibili sono quasi esauriti, e l’inserimento del portiere senegalese rappresenterebbe l’ultimo slot utile.

Come sottolinea il quotidiano, i portieri possono essere aggiunti in lista in qualsiasi momento, ma la situazione potrebbe complicarsi quando anche Bardi recupererà. In quel caso, la società dovrà effettuare una scelta inevitabile per mantenere l’equilibrio numerico della rosa.

Per ora, però, la notizia principale è positiva: Gomis è tornato e vuole riprendersi il suo spazio nel Palermo, chiudendo definitivamente un periodo difficile e mettendosi di nuovo al servizio della squadra.