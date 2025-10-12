Finlandia, 90 minuti per Joronen nella debacle di Amsterdam. Pohjanpalo…”

I due calciatori del Palermo sono scesi in campo nel pomeriggio odierno in nazionale nella sfida contro l'Olanda

Nel pomeriggio odierno la Finlandia è scesa in campo ad Amsterdam nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Olanda . La partita si è conclusa con un sonoro 4-0 in favore della squadra di casa.

I 2 calciatori del Palermo, convocati dalla nazionale scandinava, Joronen e Pohjanpalo, hanno preso parte alla partita rispettivamente per 90 minuti e 20.