Giornale di Sicilia: “Pohja riprende l’Entella, ma il Palermo non vince più”

Palo di Augello e liguri avanti alla fine del primo tempo con una zampata di Tiritiello. Il finlandese pareggia nella ripresa, poi va vicino al raddoppio due volte

⚽️ 23 novembre - 08:19

Il Giornale di Sicilia racconta una serata amara per il Palermo, che a Chiavari non riesce a tornare alla vittoria e, nonostante la presenza di oltre mille tifosi, incassa anche i fischi del settore ospiti. Dal quotidiano emerge il clima di frustrazione: i sostenitori rosanero hanno spinto la squadra per tutta la partita, arrivando perfino a un coro che invitava i giocatori a “svegliarsi”, segno del crescente malumore.

Il giornale sottolinea come il Palermo abbia riproposto limiti già visti, a partire dalle difficoltà sul sintetico, con molti controlli sbagliati e palloni imprecisi, una situazione che ricorda quella di Castellammare di Stabia. Tra i pochi elementi positivi, spicca la prestazione di Palumbo, che viene descritto come il vero faro della squadra: è lui a prendere in mano il gioco e a servire l’assist decisivo per il gol di Pohjanpalo, tornato a segnare dopo cinque partite.

Il quotidiano insiste anche sulle scelte significative di Filippo Inzaghi, che dopo il richiamo del ds Osti alla “fame e umiltà” ha optato per decisioni forti: Brunori in panchina per tutto il match, Segre fuori dall’undici iniziale nonostante le assenze in mezzo al campo, e la fascia da capitano affidata a Bani. Scelte che vengono interpretate come possibili messaggi interni, più che semplici rotazioni tecniche.

La partita vede una Virtus Entella più aggressiva nella prima parte, con pressing su Blin e Palumbo e con il vantaggio firmato da Tiritiello allo scadere del primo tempo, approfittando di una difesa rosanero giudicata incerta nell’occasione. Il Palermo reagisce nella ripresa con il gol di Pohjanpalo, nato da un errore in costruzione dell’Entella e sfruttato dal finlandese con lucidità. Nonostante ciò, i rosanero rischiano grosso quando Joronen devia sulla traversa quello che il giornale descrive come “un vero e proprio frigorifero” calciato da Franzoni, e nel recupero arriva anche l’occasione clamorosa sprecata da Russo, che si divora un gol praticamente fatto.

Il bilancio, secondo il quotidiano, resta deludente: i rosanero “salvano la pelle ma non evitano i fischi”. Con soli quattro punti nelle ultime cinque gare, viene sottolineato come siano “troppo pochi per sperare nella Serie A”, mentre davanti anche il Venezia allunga.