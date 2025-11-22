Virtus Entella-Palermo, i precedenti: liguri mai vittoriosi contro i rosanero

In programma nella giornata odierna la sfida tra Entella e Palermo valida per la tredicesima giornata di Serie B. La squadra di Inzaghi , reduce da risultati non particolarmente soddisfacenti, cerca una vittoria cruciale per rilanciarsi in classifica e uscire dalla crisi. Quello di oggi si tratta del quinto confronto tra le due compagini, con un bilancio in favore dei rosanero frutto di tre vittorie e un pareggio.

Gli ultimi precedenti tra le due formazioni risalgono alla stagione 21/22, quando Entella e Palermo si affrontarono sia all'andata che al ritorno nei quarti di finale dei playoff di Serie C. La squadra allora allenata da Silvio Baldini, all'andata, in trasferta, vinse 1-2 con le reti di Gregorio Luperini e di Matteo Brunori. Al ritorno, in un Renzo Barbera gremito di sostenitori rosanero avvolti dall'entusiasmo, la gara riservò tantissime emozioni, con l'Entella in doppio vantaggio sino al 70' e con il Palermo che dapprima riuscì a siglare la rete dell'1-2 con Edoardo Soleri - gol dal sapore importantissimo poichè ai rosanero sarebbe bastato non perdere con due reti di scarto per via della miglior posizione in classifica - e successivamente ad agguantare il pari con Giuseppe Fella, meritandosi la qualificazione in semifinale. I rosanero seguentemente affrontarono la Feralpi Salò e il Padova battendole entrambe nei doppi confronti, tornando in B dopo 3 anni di assenza.