Giornale Di Sicilia: “Palermo, Johnsen si scalda per l’Empoli”

Il norvegese ieri si è allenato da solo a Torretta, oggi lavorerà in gruppo con i nuovi compagni. Inzaghi potrebbe schierarlo al posto dello squalificato Palumbo

Mediagol ⚽️ 4 febbraio - 08:11

Il mercato del Palermo si chiude con un botto d'autore: Dennis Johnsen è ufficialmente un nuovo calciatore rosanero. Come raccontato dal Giornale di Sicilia, l'esterno norvegese, che ha scelto la maglia numero 7, è sbarcato in città ieri e ha già svolto il primo allenamento individuale a Torretta. La trattativa, definita come la più significativa della sessione invernale, consegna a Inzaghi un giocatore rapido, capace di creare superiorità numerica e, soprattutto, di riaccendere l'intesa magica con Pohjanpalo, già collaudata con successo ai tempi di Venezia.

L'arrivo di Johnsen cade nel momento perfetto, data la pesante assenza di Palumbo (squalificato) per la prossima sfida contro l'Empoli. Inzaghi sta già valutando il suo debutto immediato al Barbera: il norvegese potrebbe partire titolare o subentrare a gara in corso, verosimilmente affiancando Le Douaron sulla trequarti. La sua capacità di ricevere palla tra le linee e accelerare palla al piede promette di dare al Palermo quella imprevedibilità offensiva che è mancata nelle ultime uscite.

Oltre a Johnsen, il Palermo ha abbracciato anche Rui Modesto, che vestirà la maglia numero 18. Il laterale portoghese, pur essendo arrivato in città, dovrà attendere circa un paio di settimane prima di scendere in campo a causa di un lieve infortunio. Il suo innesto è strategicamente fondamentale: permetterà a Pierozzi di rifiatare e offrirà una variante tattica decisamente più offensiva sulla fascia destra, completando così il restyling voluto dal City Group per l'assalto finale alla Serie A.

Con questi due innesti, il Palermo cambia volto e lancia un messaggio chiaro alle concorrenti. Johnsen si è già presentato ai tifosi con un video social carico di entusiasmo: «Ci vediamo sabato allo stadio, forza Palermo». La piazza è in fermento, pronta a scoprire se il nuovo "partner ideale" di Pohjanpalo sarà l'uomo della provvidenza per ritrovare i tre punti e accorciare la classifica in un Barbera che si preannuncia caldissimo.