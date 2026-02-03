Palermo, Magnani è di nuovo rosanero: un ritorno che va oltre il calcio

Il classe 1995 torna al Palermo dopo alcuni mesi alla Reggiana, presentandosi in conferenza stampa con parole che non hanno lasciato indifferenti, raccontando la situazione difficile che lo ha costretto a salutare la scorsa estate.

Mediagol ⚽️ 3 febbraio - 18:07

Magnani è tornato a Palermo. Dopo sei mesi di prestito alla Reggiana, il difensore è tornato in rosanero, e lo ha fatto mostrando la sua parte umana, portando con sè nella conferenza di presentazione tutto il peso dei mesi appena trascorsi.

L'ex Verona ad agosto 2025 ha dovuto lasciare il capoluogo siciliano per motivi strettamente familiari, per aiutare la moglie a superare una malattia, tornando così nella sua città, Reggio Emilia. "Il mese di agosto è stato forse il mese più difficile della nostra vita - ha affermato Magnani - perché è stato un mese dove si sono susseguiti numerosi esami per fare chiarezza, per capire quello che effettivamente era".

Per ammissione dello stesso difensore, non era stata la sua prima scelta, quella di allontanarsi temporaneamente, ma al contrario la decisione iniziale era quella di smettere con il calcio: "Non avevo intenzione di continuare, io ho comunicato questa decisione al Palermo, consapevole di tutte le conseguenze che ci sarebbero potute essere". Una decisione che è poi mutata nell'avvicinamento a casa, alla corte di Dionigi. Una scelta ponderata dalla società rosanero e dagli agenti del difensore, per continuare a giocare. E poi le novità positive delle ultime settimane, che hanno portato alla decisione di tornare da Inzaghi, per riconoscenza e, come detto dallo stesso difensore, un "atto dovuto".

Durante il periodo alla Reggiana, Magnani ha continuato a lavorare con dedizione, nonostante le difficoltà emotive legate alla situazione familiare. La città di Reggio Emilia, la società e i compagni hanno rappresentato un sostegno fondamentale, permettendogli di vivere quei mesi con il massimo impegno sul campo senza trascurare la famiglia. “Sono stati mesi difficilissimi, ma allo stesso tempo ho ricevuto tanto affetto e sostegno – ha spiegato nelle parole riprese da Mediagol.it – e questo mi ha aiutato a rimanere concentrato e a prepararmi per il rientro”.

In questi mesi, Magnani ha trovato nella moglie Eleonora la forza più grande. “Non l’ho mai sentita lamentarsi – ha raccontato – non ha mai abbassato la testa, ha affrontato tutto con coraggio e serenità, guardando avanti e vivendo la vita come se tutto scorresse normalmente”. È stato il suo esempio, la sua resilienza, a dare al difensore la motivazione per continuare a lottare e per tornare a Palermo, pronto a riprendere il calcio con nuova consapevolezza e profondità umana. Il rientro nel capoluogo siciliano è stato accolto con entusiasmo dai tifosi e dalla società.

Il classe 1995 ha sottolineato come la sua riconoscenza vada oltre il campo: “Torno con il desiderio di dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo – ha detto il giocatore – il sostegno che ho ricevuto dalla città, dai tifosi e dal club è stato incredibile”. Per il difensore, il ritorno non è solo una questione sportiva, ma anche un gesto di gratitudine verso chi gli è stato vicino nei momenti più difficili.