Giornale di Sicilia: “Palermo, è sfida d’alta quota: col Venezia vietato sbagliare”

Inzaghi sta studiando alcune novità: è molto probabile il passaggio al 3-5-2. Gomes e Augello non sono al meglio: dentro Diakité, Blin, Giovane e Brunori

⚽️ 30 settembre - 07:53

Quella di questa sera al Barbera non sarà una partita come le altre: il Palermo è chiamato a dare una risposta convincente contro il Venezia, diretto concorrente per la promozione. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, l’incrocio è ormai un “classico” della Serie B, ma negli ultimi sei precedenti i lagunari hanno avuto la meglio per ben cinque volte. Toccherà quindi ai rosanero invertire la tendenza e rilanciarsi in classifica dopo il sorpasso subito dal Modena.

L’1-1 di Cesena ha comunque rafforzato le certezze di Filippo Inzaghi, che ha visto la sua squadra reagire con maturità allo svantaggio. Ma stavolta l’imperativo è vincere, sia per sbloccarsi contro una rivale di alto livello (dopo i pareggi con Frosinone e i romagnoli), sia per evitare l’aggancio in classifica da parte degli arancioneroverdi.

Il clima sugli spalti promette di essere infuocato: nonostante il turno infrasettimanale, si attende una nuova cornice da oltre 30 mila spettatori. Il presidente Dario Mirri ha invitato i tifosi ad arrivare con anticipo per agevolare gli ingressi ed evitare lunghe code ai tornelli.

Sul piano tattico, Inzaghi valuta il passaggio al 3-5-2 per rispondere a Stroppa: il capitano Brunori dovrebbe affiancare Pohjanpalo, ex di turno, pronto a guidare l’attacco rosanero. In difesa si va verso la conferma di Pierozzi, Bani e Ceccaroni, con Diakité e Gyasi sugli esterni. In mezzo, spazio a Segre, Blin e Giovane, con Palumbo pronto a subentrare a partita in corso.

Sul fronte infortuni, pesa lo stop di Augello per una distorsione, mentre Gomes resta in dubbio e Ranocchia tornerà solo dopo la sosta.

Grande attesa infine per Brunori, che due stagioni fa si era sbloccato proprio contro il Venezia con una tripletta: ora punta a riprendersi il posto da titolare e a trascinare i suoi in una sfida che profuma già di spareggio.