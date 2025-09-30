Serie B, Venturato: “Palermo e Venezia si giocheranno il campionato fino all’ultimo”

Le parole dell'ex allenatore del Cittadella

⚽️ 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 07:32)

Roberto Venturato, ex allenatore del Cittadella, è intervenuto a TMW soffermandosi su temi di A e di B:

Scudetto: su chi punterebbe?"Mi ha colpito Gasperini alla Roma. Si conferma un grande allenatore. E se in questo ambiente riesce a far crescere la squadra può giocarsela con Milan e Napoli".

Serie B: stasera spicca Palermo-Venezia."La B è un campionato bellissimo. Sempre pieno di incertezze. Tutti possono vincere contro tutti. Palermo-Venezia è la partita più importante della giornata. Sono due squadre di livello e si giocheranno il campionato fino alla fine".

Lo Spezia delude."E' partito male. Devono essere bravi a ricompattarci e trovare il giusto equilibrio e la continuità che gli ha permesso di fare un campionato straordinario".

Anche il Monza non brilla..."Per la B ha una squadra fortissima. Deve trovare formula e modalità giusta affinché i calciatori siano coinvolti e motivati per tornare in Serie A".

E il Bari?"Sulla carta ha dei valori. Ha cambiato un po' e ci vorrà del tempo per sviluppare un certo tipo di gioco con continuità. E' una delle piazze più importanti della B e merita soddisfazioni".

Potrebbe traballare qualche panchina. Nel novero degli allenatori pronti a rientrare mettiamo Venturato?"Mi piacerebbe, davvero. Spero che si possa concretizzare qualcosa quest'anno".