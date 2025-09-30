Palermo-Venezia, dirige il match Marinelli: i precedenti con i rosanero

A dirigere la sfida del Barbera sarà Livio Marinelli, classe 1984 della sezione di Tivoli. Non è sicuramente la prima volta che i tifosi rosanero sentono questo nome: Marinelli infatti ha già diretto il Palermo per ben 10 volte con un bilancio che sicuramente non schiaccia l'occhio agli uomini di Inzaghi. Sono infatti solo 2 i successi del Palermo con la direzione del fischietto laziale, entrambi datati 2018-2019, poi ben 5 sconfitte e 3 pareggi, l'ultimo di questi risale anche con l'ultimo incrocio fra Marinelli e il Palermo e stiamo parlando dello 0-0 a Mantova della scorsa stagione.