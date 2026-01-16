Giornale di Sicilia: “Palermo, caccia a nuovi gol Pierini pista percorribile”

Nella rassegna stampa di oggi, il Giornale di Sicilia si concentra sulle prossime mosse di mercato del Palermo, che dopo aver sistemato alcune questioni regolamentari può ora dedicarsi alla priorità assoluta di questa fase: trovare un nuovo attaccante capace di colmare il vuoto lasciato da Brunori. Il quotidiano sottolinea come l’operazione non sia solo tecnica, ma anche legata ai vincoli della lista over di Serie B, un aspetto che spesso “incide in maniera determinante sulle scelte dei club”. Proprio per questo, la società rosanero si è mossa in anticipo liberando uno slot grazie alla cessione definitiva del portiere Avella al Guidonia Montecelio, accompagnata dai saluti ufficiali del City Football Group e del presidente Mirri. Contestualmente, è stato deciso il rientro anticipato di Di Bartolo dalla Nuova Sondrio, che andrà a completare il reparto come terzo portiere.

Con la questione liste ormai sotto controllo, l’attenzione si sposta sul cosiddetto “jolly offensivo”, un profilo in grado di garantire duttilità e soluzioni tattiche a Inzaghi. I nomi restano quelli già noti: Tramoni del Pisa continua a essere il preferito per qualità e capacità di muoversi tra le linee, ma la trattativa è descritta come “congelata”, legata alle valutazioni economiche del club nerazzurro. Situazione analoga per Johnsen della Cremonese, il cui recente rendimento da titolare ha fatto salire sensibilmente le richieste. In questo scenario, secondo il quotidiano, sta prendendo sempre più quota la pista che porta a Pierini del Sassuolo: un’operazione ritenuta più sostenibile e su cui il club neroverde non farebbe muro.