Palermo, ceduto Michele Avella: il comunicato

Il Palermo comunica la cessione a titolo definitivo di Michele Avella
Il Palermo tramite una nota pubblicata nei siti ufficiali, ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Michele Avella, portiere arrivato nel mercato estivo scorso, al Guidonia Montecelio.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Michele Avella al Guidonia Montecelio FC. A Michele i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

