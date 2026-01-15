Il Palermo tramite una nota pubblicata nei siti ufficiali, ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Michele Avella, portiere arrivato nel mercato estivo scorso, al Guidonia Montecelio.
Rassegna Stampa
Palermo, ceduto Michele Avella: il comunicato
Il Palermo comunica la cessione a titolo definitivo di Michele Avella
IL COMUNICATO
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Michele Avella al Guidonia Montecelio FC. A Michele i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."
© RIPRODUZIONE RISERVATA