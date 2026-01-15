mediagol palermo Palermo, torna in rosanero Francesco Di Bartolo: la nota

Palermo, torna in rosanero Francesco Di Bartolo: la nota

La società rosanero dopo aver comunicato la cessione di Michele Avella, annuncia il ritorno di Francesco Di Bartolo
Il Palermo, tramite una nota pubblicata nel sito ufficiale, ha comunicato il ritorno di Francesco Di Bartolo, che ha trascorso la prima metà di stagione con la maglia della Nuova Sondrio, in prestito.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito di Francesco Di Bartolo dalla Nuova Sondrio Calcio. A Francesco il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

