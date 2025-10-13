Rassegna Stampa
Giornale di Sicilia: “La capolista al Barbera? Niente paura…”
In vista della sfida di domenica tra Palermo e Modena, il Giornale di Sicilia sottolinea un dato che fa sorridere i tifosi rosanero: quando al “Barbera” arriva la capolista di Serie B, la tradizione è favorevole al club di viale del Fante.
Da quasi trent’anni infatti nessuna prima in classifica è riuscita a espugnare Palermo. L’ultima volta risale al maggio 1996, quando il Bologna vinse 1-2. Da allora, le squadre al comando del campionato hanno sempre trovato difficoltà nel calore del pubblico rosanero.
L’articolo ricorda in particolare il precedente più recente: lo scorso aprile il Sassuolo, poi promosso in Serie A, fu travolto 5-3 in una delle giornate più memorabili di Joel Pohjanpalo, autore di una tripletta.
Nemmeno le future vincitrici del torneo – Frosinone nel 2022/23 e Parma nel 2023/24 – riuscirono a imporsi al Barbera, entrambe fermate sul pari (1-1 con i ciociari, 0-0 con i ducali). Stesso destino per il Brescia nel 2018/19 e per l’Empoli del 2017/18, bloccato sul 3-3 nelle prime giornate.
Lo storico favorevole si estende anche agli anni Duemila, quando il Palermo – reduce dalla Serie C1 – mostrò subito solidità casalinga: 0-0 con il Como e 1-0 con il Siena nelle stagioni 2001/02 e 2002/03. Persino nella difficile annata 1996/97, chiusa con la retrocessione, la capolista Brescia non andò oltre l’1-1.
Il quotidiano evidenzia quindi come la tradizione renda il Palermo una squadra temibile tra le mura amiche: la “legge del Barbera” continua a rappresentare un’arma importante in vista del big match con il Modena, che mette in palio il primo posto in classifica.
