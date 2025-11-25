Giornale di Sicilia: “Inzaghi meglio di Dionisi e peggio di Corini”

Inzaghi a metà strada tra Corini e Dionisi: il Palermo deve accelerare per restare in corsa

⚽️ 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 08:15)

Nel Giornale di Sicilia, Alessandro Arena analizza il percorso del Palermo dopo il primo terzo di campionato, evidenziando come il rendimento della squadra di Filippo Inzaghi sia “meglio rispetto a quello dell’anno scorso, ma peggiore se confrontato con due stagioni fa”. Il quotidiano ricorda che le ambizioni estive erano molto più alte e che i 20 punti raccolti in 13 giornate non sono in linea con le aspettative, motivo per cui viene sottolineato che “c’è tempo per recuperare, ma occorre invertire la rotta rapidamente” per non perdere contatto dalla zona promozione diretta.

Viene riportato il bilancio attuale: 5 vittorie, 16 gol segnati, 10 subiti, sesto posto in classifica e otto giocatori diversi finiti sul tabellino dei marcatori. Numeri considerati inferiori rispetto a quanto la squadra aveva lasciato intravedere nelle primissime settimane, quando sembrava potersi stabilizzare al vertice.

Il confronto con il passato recente è uno dei passaggi centrali dell’analisi. Nella stagione 2023/24 Eugenio Corini aveva fatto meglio: 22 punti (due in più di Inzaghi), sette vittorie, 18 reti realizzate e una terza posizione in classifica che, come sottolinea Arena, era stata favorita anche da un livello di competitività più basso nelle zone alte e da una fase offensiva decisamente più brillante.

Rispetto al campionato 2024/25, invece, Alessio Dionisi aveva raccolto meno: 17 punti, quattro vittorie e 14 gol fatti. Il giornale ricorda come quella stagione fosse stata presentata come un momento di “discontinuità rispetto alla delusione precedente”, ma a conti fatti i miglioramenti furono modesti, tanto che gli attuali dati di Inzaghi risultano solo leggermente superiori.

Il quotidiano richiama anche un tema ricorrente degli ultimi anni: il calo tra la 14ª e la 19ª giornata. Vengono ricordati i 9 punti ottenuti in quella fase nel 2023/24 e i 7 nel 2024/25, un rendimento che oggi — scrive Arena — sarebbe “insufficiente per colmare la distanza dalla vetta”.

In sintesi, il Giornale di Sicilia presenta un quadro in cui Inzaghi si trova nel mezzo tra i suoi due predecessori: più efficace di Dionisi, ma meno brillante rispetto al miglior Corini, con un Palermo che deve necessariamente accelerare se vuole restare agganciato alle prime posizioni.