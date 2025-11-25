Palermo, GDS: “La squadra al lavoro Gomes può rientrare, Gyasi è out”

Nel Giornale di Sicilia si sottolinea come il Palermo sia tornato ad allenarsi ieri pomeriggio a Torretta , iniziando la preparazione in vista della partita di sabato al Barbera contro la Carrarese . Il quotidiano evidenzia che la squadra ha aperto una nuova settimana di lavoro con l’obiettivo di “trovare soluzioni ai problemi emersi” nella trasferta con l’ Entella , un pareggio che ha lasciato parecchio rammarico per la gestione e la mancanza di continuità.

Un passaggio rilevante dell’articolo riguarda il ritorno di Filippo Ranocchia, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica. Il giornale lo definisce un rientro significativo per Filippo Inzaghi, soprattutto considerando le rotazioni ridotte che avevano condizionato la gara precedente. Rimangono però in sospeso le situazioni di Claudio Gomes e Emmanuel Gyasi: per il primo le prospettive appaiono “più positive”, dato che è ai box dal 1° novembre per la lussazione alla spalla rimediata con il Pescara e sta seguendo un percorso conservativo; il secondo, fermo dal 17 ottobre per una lesione muscolare, ha tempi più incerti e un rientro nell’immediato considerato poco probabile.