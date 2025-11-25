Giornale di Sicilia: “Brunori e Le Douaron flop, al Palermo resta solo Pohja”

Superpippo non è riuscito a trovare la spalla giusta per il finlandese: il francese gioca di più ma non è mai decisivo, il bomber sta diventando di nuovo un caso

⚽️ 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 08:11)

Nel Giornale di Sicilia si evidenzia come, dopo tredici giornate, Filippo Inzaghi continui a cambiare uomini e soluzioni nel tentativo di dare un’identità all’attacco del Palermo, ma senza riuscire a trovare un partner stabile per Joel Pohjanpalo. Il quotidiano descrive il finlandese come “l’unica vera certezza, quasi un fiore in mezzo al deserto”, sottolineando come sia spesso costretto a lottare da solo, spalle alla porta, per costruirsi le occasioni.

L’articolo mette in rilievo che l’attacco rosanero ha prodotto solo 7 dei 16 gol stagionali e che ben cinque portano la firma del numero 20. Gli altri due sono arrivati da Le Douaron, nella vittoria contro il Bari, e da Matteo Brunori nel largo successo sul Pescara, un bottino considerato troppo ridotto per due giocatori che dovrebbero essere centrali nel progetto offensivo. Il giornale ricorda come Le Douaron fosse stato acquistato per 4 milioni e con aspettative importanti, ma abbia inciso solo a tratti, mentre Brunori — 43 gol in tre anni di B e secondo solo a Miccoli nella storia rosanero — da un anno fatichi a trovare continuità, anche per un minutaggio sempre più ridotto.

La gara di Chiavari contro l’Entella viene indicata come emblema del momento negativo dell’italo-brasiliano: è stato l’unico attaccante a non entrare mai, neppure quando serviva segnare. Inzaghi ha infatti preferito il giovane Corona, ritenendo più adatte le sue caratteristiche. Una decisione definita “curiosa”, perché Brunori ha assistito forzatamente dalla panchina a una partita che il Palermo doveva provare a ribaltare.

Nel dettaglio, l’articolo ricorda che Brunori ha disputato 10 delle 13 partite, partendo titolare solo in 4, mentre Le Douaron è stato utilizzato sempre e dal primo minuto in 7 occasioni. Entrambi hanno una partecipazione al gol ferma al 13%, numeri impietosi se confrontati con quelli di Pohjanpalo, che raggiunge il 50% con 5 reti e 3 assist.

Il quotidiano mette poi in prospettiva la situazione attuale riportando che, nelle due stagioni precedenti, l’attacco del Palermo era stato una delle certezze della squadra: lo scorso anno 32 gol, con 9 centri a testa per Brunori e Pohjanpalo e i contributi di Insigne, Di Francesco, Di Mariano, Henry e Le Douaron; due anni fa addirittura 33, trainati dai 17 del capitano rosanero.

Secondo il giornale, ciò che oggi manca è proprio un “compagno di reparto” capace di aiutare Pohjanpalo a fare la differenza e a segnare più degli avversari. Tra Le Douaron, Brunori e Corona, Inzaghi è ancora alla ricerca di quelle certezze che possano rimettere in moto un reparto che appare in difficoltà come raramente accaduto negli ultimi anni.