Giornale di Sicilia: “In campo nove su undici dell’anno scorso”

L’altra sera, tra assenze e scelte iniziali, solo Joronen e Augello tra i volti nuovi

⚽️ 30 ottobre - 07:55

Nel commento di Massimiliano Radicini per Il Giornale di Sicilia, emerge un dato significativo: nella sconfitta del Palermo contro il Monza, Filippo Inzaghi ha schierato una formazione quasi identica a quella della scorsa stagione. “In campo nove su undici dell’anno scorso”, sottolinea il quotidiano, con soli Joronen e Augello tra i veri volti nuovi dell’undici titolare.

Una scelta dettata in parte dalle assenze e in parte da decisioni tecniche precise, ma che ha riportato in campo un gruppo già protagonista, lo scorso anno, di prestazioni poco brillanti e di limiti tattici ormai noti. L’articolo evidenzia come, nonostante la qualità individuale, i “senatori” non abbiano saputo dare la scossa necessaria in termini di personalità e leadership.

La sconfitta contro i brianzoli, retrocessi dalla Serie A, non è tanto grave per il risultato in sé — “accettabile”, scrive Radicini — quanto per la sensazione di inferiorità mostrata soprattutto a centrocampo. Il trio formato da Segre, Ranocchia e Gomes è apparso “poco reattivo”, incapace di dare equilibrio tra fase difensiva e costruzione del gioco.

In difesa, Ceccaroni ha mantenuto il ruolo di riferimento accanto a Pierozzi, con Diakité sulla destra. Davanti, il tandem Le Douaron–Pohjanpalo avrebbe dovuto rappresentare il punto di forza offensivo, ma la manovra “lenta e prevedibile” non ha mai messo in condizione le punte di rendersi pericolose.

Secondo il quotidiano, la squadra di Inzaghi deve ancora crescere molto nella costruzione e, soprattutto, nella capacità di reagire ai momenti difficili: una prova che ha lasciato più dubbi che certezze sul vero potenziale del Palermo.