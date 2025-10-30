Giornale di Sicilia: “Occhio Palermo, spuntano i fantasmi del passato”

Un punto in tre gare, attacco a secco da due, difesa mai così in difficoltà. Condizione atletica non ottimale e troppi infortuni, sembra un film già visto

Il Palermo attraversa il momento più difficile della stagione. Dopo la sconfitta di Catanzaro, è arrivato anche il ko interno contro il Monza, il primo al “Barbera” in questa stagione. Nonostante un buon inizio e una prima frazione incoraggiante, la squadra di Filippo Inzaghi si è spenta dopo il gol di Dany Mota al 39’, subendo poi il raddoppio di Izzo a inizio ripresa.

La prestazione, sottolinea il quotidiano, “ha fatto storcere il naso ai tifosi rosanero” e riacceso i “fantasmi” delle passate stagioni. Dopo il 2-0 subito dai lombardi, il Palermo non è riuscito a reagire, evidenziando un calo evidente sia fisico che mentale.

Con questa sconfitta, i rosanero scivolano ulteriormente dalle zone alte della classifica: il Monza allunga a +4 e il bilancio delle ultime tre partite parla chiaro — un solo punto conquistato, quello contro la capolista Modena.

A preoccupare è soprattutto l’attacco: “a secco per la seconda volta consecutiva”, si legge nell’articolo. Nelle ultime tre gare, infatti, il Palermo ha trovato la via del gol solo una volta — con Segre contro il Modena — mentre ne ha subiti cinque.

Il giornale ricorda che due sconfitte consecutive mancavano dallo scorso maggio, quando la squadra di Dionisi cadde contro Sudtirol e Cesena. Anche il dato offensivo riporta alla memoria un periodo analogo di crisi, tra ottobre e novembre 2024, quando il Palermo segnò un solo gol in tre partite.

Un altro elemento critico riguarda la condizione atletica: Inzaghi deve fare i conti con diversi infortuni, tra cui Ranocchia, Bani, Gyasi, oltre ai problemi di Gomis e Bardi.

Il prossimo turno contro il Pescara sarà dunque cruciale. Come scrive il Giornale di Sicilia, “bisogna vincere e convincere per scacciare via tutti i problemi e tornare a sorridere”.