Il Palermo dopo la sconfitta della serata di ieri, ha ripreso gli allenamenti a Torretta.
Il report
Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi
Seduta mattutina per i rosanero dopo la sconfitta 3-0 contro il Monza di ieri sera: la nota del club
LA NOTA
"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Pescara.
Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Monza.
Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un lavoro di forza e una trasformazione in campo con sprint e cross. A concludere la seduta small sided games 5 vs 5".
