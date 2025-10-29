mediagol palermo Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi

Palermo, riprendono gli allenamenti per la squadra di Inzaghi

Seduta mattutina per i rosanero dopo la sconfitta 3-0 contro il Monza di ieri sera: la nota del club
Il Palermo dopo la sconfitta della serata di ieri, ha ripreso gli allenamenti a Torretta.

"È ripresa stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara casalinga contro il Pescara.

Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Monza.

Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un lavoro di forza e una trasformazione in campo con sprint e cross. A concludere la seduta small sided games 5 vs 5".

© RIPRODUZIONE RISERVATA