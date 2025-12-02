Giornale di Sicilia: “Finalmente Palumbo, il Palermo ha l’uomo in più”

Dopo l’assist con l’Entella, sabato è arrivata anche la prima rete contro i toscani. Condizione fisica ormai al top, cresce anche l’intesa con Pohjanpalo

⚽️ 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 08:51)

Nelle ultime uscite di campionato, il Giornale di Sicilia mette in evidenza come Antonio Palumbo stia diventando “un nuovo punto di equilibrio” del Palermo, una sorta di baricentro tecnico attorno al quale ruotano molte delle manovre rosanero. Il quotidiano sottolinea che non si tratta di un cambio di ruolo, ma di un’evoluzione naturale, figlia della crescita di condizione, fiducia e leadership del centrocampista.

Arrivato dal Modena con un investimento importante, Palumbo avrebbe avuto bisogno di tempo per ambientarsi, ma oggi – scrive il giornale – sembra aver completato il percorso, offrendo finalmente quella continuità che ci si aspettava da lui. La partita contro la Carrarese viene descritta come la fotografia più nitida del suo momento: non solo il colpo di testa del 2-0, definito “potente e preciso”, ma soprattutto alcuni dettagli tecnici che hanno indirizzato la gara, come il tocco smarcante per Ceccaroni nell’azione dell’1-0 o l’apertura immediata per Pierozzi, preludio al primo gol di Pohjanpalo.

Secondo il quotidiano, il miglioramento atletico è la chiave della sua crescita: se a inizio stagione procedeva “a strappi”, adesso gestisce ritmi, pressioni e inserimenti con continuità, tornando quel centrocampista completo visto alla Ternana e al Modena. Non a caso, Filippo Inzaghi lo aveva indicato sin dal suo arrivo come un giocatore fondamentale per il suo progetto.

Il giornale evidenzia anche l’intesa crescente con Pohjanpalo: i due “parlano la stessa lingua calcistica”, con passaggi che trovano il finlandese al momento giusto nello spazio. Una partnership destinata a diventare una risorsa strategica nella fase decisiva della stagione.

Il prossimo test contro l’Empoli viene presentato come un esame di maturità: una squadra che concede poco e che obbligherà Palumbo a mantenere alta la qualità delle letture. Per il quotidiano, il n. 5 rosanero sta diventando uno di quei giocatori in grado di guidare la squadra dal punto di vista tecnico, portando ordine, equilibrio e soluzioni. Se continuerà così, conclude il pezzo, potrà affermarsi come uno dei centrocampisti più completi e determinanti della categoria.