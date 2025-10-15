Dopo un avvio di stagione positivo e un’imbattibilità che testimonia la solidità del gruppo, il Palermo di Filippo Inzaghi punta ora a migliorare un aspetto ancora poco incisivo: il contributo realizzativo del centrocampo.
Giornale di Sicilia: “E c’è bisogno pure delle reti dei mediani”
Come sottolinea Orifici, tra i 9 gol messi a segno finora dai rosanero, soltanto uno porta la firma di un centrocampista — quello di Gomes, realizzato nel finale del match interno contro il Bari, con un preciso sinistro all’incrocio dopo la sponda di Pohjanpalo.
Per il resto, il bottino offensivo del Palermo è stato costruito da difensori e attaccanti: Pierozzi (2 reti) e Bani tra i primi, mentre davanti si sono messi in mostra Pohjanpalo (4 centri) e Le Douaron (1). Numeri che collocano i rosanero nelle ultime posizioni della Serie B per gol provenienti dalla mediana.
In questo senso, il confronto con il prossimo avversario, il Modena, è emblematico: i gialloblù possono contare su due gol firmati dai propri centrocampisti, un dato migliore rispetto a quello dei siciliani. In vetta a questa speciale graduatoria c’è invece il Pescara, che ha ottenuto otto delle sue undici reti grazie ai giocatori di centrocampo.
Da qui la nuova missione per Ranocchia, Blin, Gomes e Segre: non solo equilibrio e costruzione del gioco, ma anche maggiore incisività sotto porta. Secondo l’analisi del quotidiano, proprio Ranocchia e Segre, per caratteristiche e precedenti, sono i più indicati per incrementare il contributo offensivo del reparto.
Il big match contro il Modena rappresenta dunque l’occasione ideale per cambiare passo e vedere finalmente anche i mediani del Palermo iscriversi con continuità al tabellino dei marcatori.
