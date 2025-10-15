Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Ranocchia Inzaghi ora deve scegliere”

Il numero 10 si è messo alle spalle l’infortunio che l’ha costretto a saltare tre partite e prova a tentare il tecnico. Blin resta in vantaggio, con lui uno fra Gomes e Segre

⚽️ 15 ottobre - 07:48

Alla vigilia della super sfida di domenica contro il Modena, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, si trova di fronte a diversi interrogativi per quanto riguarda la composizione del centrocampo. L’unica certezza sembra essere l’impiego dell’ex Palumbo, in netta crescita e candidato a una maglia da titolare. Il giocatore può essere schierato sia come mezzala che da trequartista, una duttilità che offre al tecnico più soluzioni tattiche.

La notizia più positiva arriva dal rientro di Ranocchia, fermo da tre partite a causa di un infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia contro l’Udinese. Il numero 10 rosanero ha completato il recupero e torna finalmente a disposizione, anche se — sottolinea il quotidiano — potrebbe iniziare dalla panchina per poi entrare a gara in corso. Le sue qualità nei calci piazzati e la capacità di servire assist (come nel 2-0 rifilato al Modena lo scorso gennaio) restano armi preziose per i rosanero.

Al suo posto, Inzaghi potrebbe confermare Blin, titolare contro Venezia e Spezia. Il francese offre equilibrio e solidità davanti alla difesa, anche se talvolta il suo baricentro basso limita i collegamenti con la trequarti. L’allenatore, tuttavia, apprezza il suo ordine tattico e la capacità di gestire le fasi più delicate della partita.

L’altra maglia da titolare sarà contesa tra Gomes e Segre. L’articolo ricorda che i due erano stati provati insieme nel primo tempo di Cesena, ma l’esperimento non aveva dato i risultati sperati, costringendo il tecnico a cambiare assetto nella ripresa. Da allora, Inzaghi ha alternato i due centrocampisti a seconda delle caratteristiche degli avversari e delle esigenze tattiche.

Più indietro nelle gerarchie, ma comunque considerati dal tecnico, ci sono Giovane e Vasic: il primo, sempre presente nelle ultime quattro gare, può ricoprire più ruoli; il secondo garantisce intensità e collegamento con l’attacco.

In conclusione, la sfida con il Modena sarà un banco di prova fondamentale: un successo significherebbe sorpasso in classifica e una forte iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione del Palermo.