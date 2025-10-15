Alla vigilia della super sfida di domenica contro il Modena, il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, si trova di fronte a diversi interrogativi per quanto riguarda la composizione del centrocampo. L’unica certezza sembra essere l’impiego dell’ex Palumbo, in netta crescita e candidato a una maglia da titolare. Il giocatore può essere schierato sia come mezzala che da trequartista, una duttilità che offre al tecnico più soluzioni tattiche.
Rassegna stampa
Giornale di Sicilia: “Palermo, torna Ranocchia Inzaghi ora deve scegliere”
La notizia più positiva arriva dal rientro di Ranocchia, fermo da tre partite a causa di un infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia contro l’Udinese. Il numero 10 rosanero ha completato il recupero e torna finalmente a disposizione, anche se — sottolinea il quotidiano — potrebbe iniziare dalla panchina per poi entrare a gara in corso. Le sue qualità nei calci piazzati e la capacità di servire assist (come nel 2-0 rifilato al Modena lo scorso gennaio) restano armi preziose per i rosanero.
Al suo posto, Inzaghi potrebbe confermare Blin, titolare contro Venezia e Spezia. Il francese offre equilibrio e solidità davanti alla difesa, anche se talvolta il suo baricentro basso limita i collegamenti con la trequarti. L’allenatore, tuttavia, apprezza il suo ordine tattico e la capacità di gestire le fasi più delicate della partita.
L’altra maglia da titolare sarà contesa tra Gomes e Segre. L’articolo ricorda che i due erano stati provati insieme nel primo tempo di Cesena, ma l’esperimento non aveva dato i risultati sperati, costringendo il tecnico a cambiare assetto nella ripresa. Da allora, Inzaghi ha alternato i due centrocampisti a seconda delle caratteristiche degli avversari e delle esigenze tattiche.
Più indietro nelle gerarchie, ma comunque considerati dal tecnico, ci sono Giovane e Vasic: il primo, sempre presente nelle ultime quattro gare, può ricoprire più ruoli; il secondo garantisce intensità e collegamento con l’attacco.
In conclusione, la sfida con il Modena sarà un banco di prova fondamentale: un successo significherebbe sorpasso in classifica e una forte iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione del Palermo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA