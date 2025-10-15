Giornale di Sicilia: “Dionisi-Empoli ancora in stand-by. Al Barbera già in 30 mila

Dionisi prepara il ritorno all'Empoli, resta ancora da sistemare la questione contrattuale con il Palermo

⚽️ 15 ottobre - 07:56

L’Empoli è pronto ad affidare la propria panchina a Alessio Dionisi. Dopo giorni di contatti e valutazioni, il club toscano ha ormai individuato nel tecnico ex Palermo il profilo giusto per sostituire Pagliuca, primo allenatore esonerato della stagione di Serie B. — Si tratterebbe di un curioso intreccio del destino: già in passato, ai tempi dell’Imolese, Dionisi aveva preso il posto di Pagliuca, e ora la storia si ripete, ma con ruoli invertiti. L’accordo tra l’allenatore e la società toscana è ormai definito, con le parti al lavoro per limare soltanto gli ultimi dettagli.

Per Dionisi sarebbe un ritorno importante sulla panchina con cui, nel 2021, aveva conquistato la promozione in Serie A, imponendo un calcio moderno e propositivo che gli era valso la chiamata del Sassuolo. Prima di poter firmare, però, resta da risolvere la questione contrattuale con il Palermo, a cui è ancora legato fino al prossimo anno, con opzione di rinnovo e aumento di ingaggio in caso di promozione. In corso, dunque, la trattativa per la buonuscita che consentirebbe al tecnico di liberarsi e legarsi ufficialmente all’Empoli.

Nel frattempo, in casa Palermo cresce l’attesa per la sfida con il Modena: l’entusiasmo dei tifosi ha già superato quota 30 mila spettatori al Renzo Barbera, un segnale tangibile della passione e della fiducia che circondano la squadra. Il match con i gialloblù vale il primo posto solitario in classifica e potrebbe rappresentare un momento chiave nella stagione rosanero.