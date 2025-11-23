Giornale di Sicilia: “Bani realista: «Dobbiamo assumerci le responsabilità»”

Bani, debutto da capitano amaro: «Serve equilibrio e responsabilità per far ripartire il Palermo»

⚽️ 23 novembre - 08:23

Il Giornale di Sicilia mette in evidenza la prima gara da capitano di Mattia Bani, un debutto con la fascia che coincide però con un pareggio tutt’altro che rassicurante per il Palermo. L’articolo sottolinea come il difensore, oltre al 1-1 poco esaltante, abbia rimediato anche il quarto giallo stagionale, entrando così tra i diffidati.

Secondo il quotidiano, Bani non nasconde il realismo nel suo bilancio: la sfida contro l’Entella è stata «difficile come previsto», sia per il campo sintetico sia per la buona forma dei liguri. Il capitano evidenzia soprattutto il finale di gara, quando i padroni di casa sono andati vicinissimi al colpo grosso, un segnale di quanta serenità manchi ai rosanero in questo momento.

Il giornale riporta le parole del difensore sul fatto che la squadra, nel tentativo di vincerla fino all’ultimo, ha finito per esporsi troppo: un atteggiamento “propositivo oltre il limite”, che ha generato occasioni concesse con troppa facilità. Da qui l’invito alla necessità di «maggiore equilibrio», pur senza rinunciare al percorso di crescita e all’obiettivo di tornare a vincere.

Riguardo alla serie negativa di risultati, l’articolo sottolinea come Bani ammetta che non ci sia una spiegazione semplice: il match di Chiavari doveva rappresentare un nuovo inizio, e invece la squadra non riesce ancora a ottenere i tre punti che cerca. Per questo il difensore richiama tutti a «prendersi le proprie responsabilità, in campo e fuori», indicando la sfida interna con la Carrarese come un passaggio cruciale.

Il quotidiano chiude ricordando che anche la fase difensiva non ha convinto: serviranno la leadership e la solidità dell’ex Genoa per ritrovare compattezza in vista del prossimo impegno.